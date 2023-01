Festival Cidade do Futuro movimenta São Paulo

No dia em que são festejados os 469 anos da cidade de São Paulo, a capital recebe, hoje (25), a 2ª edição do Festival Cidade do Futuro, destinado a difundir a cultura da inovação, com apresentação de novos meios de tecnologia, e para valorizar o triângulo histórico, formado pelo Largo São Bento, Pátio do Colégio e Largo São Francisco.

O festival terá um fórum de discussão, estudo e conhecimento nas áreas de empreendedorismo, democracia, educação, meio ambiente e agrotech. A participação é aberta a todos, sendo a entrada gratuita. A expectativa de público é de 10 mil pessoas, entre empresas, startups (empresas emergentes), famílias e artistas.

Ao todo, serão mais de 40 painéis totalizando 400 palestrantes. O festival oferecerá mais de duzentas horas de conteúdo com shows, feiras gastronômicas, festas de rua, workshops (cursos intensivos) e oficinas artísticas, exposições de filmes e festivais arts tech.

Empresas que englobam experiências tecnológicas e o metaverso participarão de conferências exclusivas. Serão montados três palcos de música e mais de 40 arenas simultâneas, com espaços equipados para apresentar diferentes assuntos culturais e profissionais por meio da tecnologia.

"Vamos pensar e debater o futuro de São Paulo e da cidade que queremos viver. Vamos repensar todas as áreas que impactam nossa vida como cidadão, seja no profissional, no cultural, meio ambiente, clima, educação, saúde, negócios de impacto, empreendedorismo periférico, futuro da música e do cinema. E vamos pensar em como fazer uma cidade mais inclusiva e humana usando a tecnologia para viver melhor", disse a coordenadora de Inovação Aberta da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, Anayara de Azevedo, uma das organizadoras do evento.

A promoção tem o objetivo de ser inclusivo e cada arena estará montada em um prédio histórico do centro da capital para que as pessoas conheçam os locais e a cidade.

Centro histórico

"O festival é elaborado para valorizar o centro histórico de São Paulo. Não dá para pensar o futuro da cidade sem remetermos ao passado, porque o centro é onde tudo começou, então acreditamos muito que, valorizando nosso passado e vendo toda a trajetória até aqui, conseguimos pensar em um futuro melhor", afirmou.

A promoção é da prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. A programação pode ser conferida na página do evento. https://www.cidadedofuturo.com

“É um evento para todos, crianças, adultos, idosos e especialistas de vários setores da sociedade. Com a tecnologia a nosso favor, é uma oportunidade para discutirmos inovações de melhoria da vida de quem vive, visita e trabalha em São Paulo. O centro da cidade se tornará um polo de tecnologia e inovação e, dessa forma, vamos enfatizar a nossa missão: realizar a inclusão social por meio da tecnologia, além de modernizar os projetos de todas as áreas do governo em prol da população”, salientou o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.