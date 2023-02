Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de fevereiro de 2023

Fevereiro de 2023 será cheio de eventos e comemorações. Na terceira semana do mês teremos o carnaval, com feriado na terça-feira (21). Além disso, fevereiro conta com várias datas importantes para conscientizar a sociedade e homenagear grupos e pessoas.

No dia 2 será comemorado o Dia de Iemanjá, também conhecido como o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes por causa do sincretismo afro-brasileiro. Morte do empresário circense paulista João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero (15 anos) Primeira apresentação da ópera "Manon Lescaut", de Giacomo Puccini, no Teatro Reggio, em Turim (130 anos) Ônibus espacial Columbia se desintegra ao entrar na atmosfera (20 anos) Dia do Publicitário Dia de Iemanjá - também conhecida pelo sincretismo afro-brasileiro como Nossa Senhora dos Navegantes Dia Mundial das Zonas Úmidas - consideradas pela ONU um dos ecossistemas mais produtivos e ameaçados do mundo. A maior zona úmida continental do planeta fica no Brasil: o Pantanal Morte do cantor e compositor carioca Sílvio Caldas (25 anos) Morte do inventor, gravador e gráfico do Sacro Império Romano-Germânico Johannes Gutenberg (555 anos) - considerado o “Pai da Imprensa” Nascimento da atriz fluminense Dulcina de Moraes (115 anos) - criadora da Fundação Brasileira de Teatro (FBT), depois transformada na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em Brasília Morte do ensaísta, jornalista, crítico literário, crítico de arte, crítico de música e historiador austríaco Otto Maria Carpeaux (45 anos) Morte do cantor, violonista e compositor fluminense Cícero Nunes (30 anos) Dia da Navegação do Rio São Francisco Proclamada a independência do Ceilão, atual Sri Lanka (75 anos) Dia Mundial do Câncer Nascimento do organista, professor e compositor fluminense Antônio Silva (115 anos) Dia Nacional da Mamografia Nascimento do filósofo, escritor e orador português Padre Antônio Vieira (415 anos) Acidente aéreo de Munique com a equipe do Manchester United (65 anos) Nascimento do cantor fluminense Paulo Fortes (100 anos) Nascimento do jornalista, crítico musical e pesquisador musical paulista José Ramos Tinhorão (95 anos) - o acervo de Tinhorão foi comprado pelo Instituto Moreira Salles, que o digitalizou e o disponibiliza abertamente na internet Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas - instituído pela Lei Nº 11.696, de 12 de junho de 2008 Dia Nacional do Trabalhador Gráfico - data criada em 1923 por causa de uma greve dos profissionais gráficos, que reivindicavam melhores condições de trabalho e salários mais justos Nascimento do escritor francês Júlio Verne (195 anos) - autor de “20 mil Léguas Submarinas” e “Viagem ao Centro da Terra” Nascimento do compositor e pianista paulista José Antônio Rezende de Almeida Prado (80 anos) - membro da Academia Brasileira de Música, considerado um dos maiores expoentes da música erudita no Brasil Morte do cantor e compositor paulista Otávio Henrique de Oliveira, o Blecaute (40 anos) - atuou na Rádio Nacional. Era também conhecido pela alcunha de “General da Banda”, devido a seu maior sucesso, a marchinha de Carnaval homônima Nascimento do dramaturgo, poeta e encenador alemão Bertolt Brecht (125 anos) - seus trabalhos artísticos e teóricos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo Papa Bento XVI anuncia que renunciará ao pontificado (10 anos) Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência - data aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio da Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência Dia Internacional da Internet Segura Nascimento do cantor e compositor fluminense Martinho da Vila (85 anos) Morte do instrumentista, regente, arranjador e compositor fluminense Astor Silva (55 anos) Sanção da Lei Ambiental, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (25 anos) Nascimento do cantor, compositor, arranjador e produtor musical pernambucano Alcymar Monteiro (70 anos) Morte do compositor, arranjador, regente e pianista gaúcho Radamés Gnattali (35 anos) Morte do músico, compositor e arranjador gaúcho Romei Seibel, conhecido como Chiquinho do Acordeom (30 anos) - em 1953, passou a fazer parte da orquestra da Rádio Nacional Nascimento do maestro, compositor, diretor de teatro e ensaista alemão Wilhelm Richard Wagner (210 anos) Dia Mundial do Rádio - é uma comemoração internacional, que foi proclamada em 3 de novembro de 2011 na 26ª sessão da UNESCO e que tem o aval da Assembleia Geral da ONU Nascimento do músico carioca Jacob Pick Bittencourt, o Jacob do Bandolim (105 anos) Morte do matemático alemão David Hilbert (80 anos) - um dos mais notáveis matemáticos, e os tópicos de suas pesquisas são fundamentais em diversos ramos da matemática atual Morte do intelectual afrodescendente e baiano Manuel Querino (100 anos) - aluno fundador do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e da Escola de Belas Artes, pintor, escritor, abolicionista. Considerado pelo professor Jeferson Bacelar (UFBA) como um dos fundadores da Antropologia brasileira Morte da Ovelha Dolly, primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta (20 anos) Nascimento do ex-jogador de basquete potiguar Oscar Daniel Bezerra Schmidt (65 anos) - o “Mão Santa”, considerado um dos maiores jogadores de basquetebol de todos os tempos Morte do regente, instrumentista e compositor Benedito Lacerda (65 anos) - compositor de carnaval premiado e fundador da União Brasileira de Compositores (UBC) e dirigente da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música Morte do maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador fluminense Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha (50 anos) Dia do Repórter Nascimento do cantor e compositor paulista Aroldo Alves Sobrinho, o Peninha (70 anos) Nascimento do astro do basquete estadunidense Michael Jordan (60 anos) Morte do jornalista, escritor, folclorista e empresário paulista Cornélio Pires (65 anos) - foi um importante etnógrafo da cultura e dialeto caipiras Nascimento da artista multimídia japonesa Yoko Ono (90 anos) Nascimento da ex-Presidente da Argentina Cristina Kirchner (70 anos) Nascimento do radialista, compositor e cantor Henrique Foréis Domingues, o Almirante (115 anos) - em 1947 criou o programa “Incrível! Fantástico! Extraordinário!”, apresentado anos a fio na Rádio Nacional; possuía enorme biblioteca e discoteca sobre música brasileira, que foi doada para o Museu da Imagem e do Som RJ Nascimento do astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico (550 anos) - sua teoria do Heliocentrismo, que colocou o Sol como o centro do Sistema Solar, contrariando a então vigente Teoria Geocêntrica (que considerava a Terra como o centro), é considerada como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia Fidel Castro renuncia à presidência e o comando das forças armadas em Cuba (15 anos) Inventor Thomas Edison patenteia o fonógrafo nos Estados Unidos (145 anos) Nascimento da cantora e compositora barbadiana Robyn Rihanna Fenty, a Rihanna (35 anos) Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo Dia Mundial da Justiça Social - comemoração internacional, que foi instituída pela 62ª sessão da Assembleia Geral da ONU Nascimento da estadunidense pianista, cantora, compositora e ativista pelos direitos civis dos negros Eunice Kathleen Waymon, a Nina Simone (90 anos) Karl Marx e Friedrich Engels publicam “O Manifesto Comunista” (175 anos) Dia Internacional da Língua Materna - data da Unesco que visa a preservação das línguas locais como patrimônio imaterial das nações Dia Nacional do Imigrante Italiano - a escolha da data é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Este evento ficou marcado como o inicio do processo de migração em massa dos italianos para o Brasil Morte do cantor e compositor pernambucano Luís Bandeira (25 anos) - autor de um dos maiores sucessos da MPB, “Na Cadência do Samba” Filme “Central do Brasil” leva o prêmio Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim (25 anos) Lançamento do espetáculo “Eles não usam Black-Tie”, de Gianfrancesco Guarnieri, pela companhia Teatro de Arena (65 anos) Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil Nascimento do músico inglês George Harrison (80 anos) - guitarrista da banda britânica The Beatles Morte do projetista, astrônomo, geômetra e arquiteto inglês Christopher Wren (300 anos) - é considerado o maior arquiteto da Inglaterra. Projetou a Catedral de São Paulo, uma das obras primas da arquitetura europeia, e outras 50 igrejas em Londres Nascimento da cantora paulista Isaurinha Garcia (100 anos) - artista de alcance nacional no fim da década de 1940, quando era convidada para se apresentar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e na boate do Hotel Copacabana Palace Dia Nacional do Livro Didático Nascimento da cantora fluminense Teresa Cristina (55 anos) Nascimento da historiadora paulista Emília Viotti da Costa (95 anos) Banda U2 lança disco “War” (40 anos) Dia Mundial das Doenças Raras

