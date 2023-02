Hoje é Dia: luta dos povos indígenas e internet segura são destaques

A semana entre os dias 5 e 11 de fevereiro reserva três datas que dialogam diretamente com a conscientização da população. No dia 7 é celebrado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data foi criada em 2008 e chama a atenção para as questões ligadas aos povos originários do Brasil - como a crise humanitária Yanomami, em Roraima.

Em matéria publicada em 2017, a Agência Brasil enumerou .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Nascimento do organista, professor e compositor fluminense Antônio Silva (115 anos) Dia Nacional da Mamografia Nascimento do filósofo, escritor e orador português Padre Antônio Vieira (415 anos) Acidente aéreo de Munique com a equipe do Manchester United (65 anos) Nascimento do cantor fluminense Paulo Fortes (100 anos) Nascimento do jornalista, crítico musical e pesquisador musical paulista José Ramos Tinhorão (95 anos) - o acervo de Tinhorão foi comprado pelo Instituto Moreira Salles, que o digitalizou e o disponibiliza abertamente na internet Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas - instituído pela Lei Nº 11.696 de 12 de junho de 2008 Dia Nacional do Trabalhador Gráfico - data criada em 1923, em razão de uma greve praticada por profissionais gráficos, que reivindicavam melhores condições de trabalho e salários mais justos Nascimento do escritor francês Júlio Verne (195 anos) - autor de “20 mil Léguas Submarinas” e “Viagem ao Centro da Terra” Nascimento do compositor e pianista paulista José Antônio Rezende de Almeida Prado (80 anos) - membro da Academia Brasileira de Música, considerado um dos maiores expoentes da música erudita no Brasil Morte do cantor e compositor paulista Otávio Henrique de Oliveira, o Blecaute (40 anos) - atuou na Rádio Nacional. Era também conhecido pela alcunha de “General da Banda”, devido a seu maior sucesso, a marchinha de Carnaval homônima Nascimento do dramaturgo, poeta e encenador alemão Bertolt Brecht (125 anos) - seus trabalhos artísticos e teóricos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo Papa Bento XVI anuncia que renunciará ao pontificado (10 anos) Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência - data aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio da Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência Dia Internacional da Internet Segura