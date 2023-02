Mais dois corpos são encontrados em naufrágio no Rio

Mais dois corpos foram localizados hoje (6) pelo Corpo de Bombeiros, no local do naufrágio de uma traineira, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Com isso, o total de mortos no acidente subiu para cinco.

A traineira naufragou ontem (5) entre as ilhas de Paquetá e do Governador. Segundo informações dos bombeiros, havia 14 pessoas a bordo, das quais seis foram resgatadas com vida. Todos os sobreviventes foram encaminhados à Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador e já receberam alta.

Mortes

Ainda de acordo com os bombeiros, dos cinco mortos três foram localizados ontem, dentro da embarcação (uma mulher e dois homens). Hoje, foram encontrados os corpos de mais uma mulher dentro do barco e um homem próximo ao vão central da Ponte Rio-Niterói.

Guarda-vidas e mergulhadores continuam a busca por três desaparecidos, com o apoio de lanches, motos aquáticas e aeronaves.