Operação apreende quase 400 quilos de cocaína no Porto de Itaguaí

Quase 400 quilos de cocaína foram apreendidos em um contêiner no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu em uma ação conjunta de Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Polícia Federal e auditores da Receita Federal. De acordo com as investigações, a droga, que somou 387 quilos, seria enviada para a Espanha em meio a uma carga de café.

Por se tratar de tráfico internacional de drogas, o material foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá. As investigações prosseguem para identificar o dono da carga e quem contratou o envio da droga para o exterior.

Outra apreensão

Na terça-feira passada (31), a Receita Federal apreendeu 778 quilos de cocaína escondida em uma carga de minério de ferro no Porto do Rio de Janeiro. A droga tinha como destino Luxemburgo.