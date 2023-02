Prefeitura de São Paulo aceita inscrição de blocos que perderam prazo

A prefeitura de São Paulo decidiu aceitar a inscrição de blocos de carnaval que perderam o prazo e notificaram formalmente o governo.

A reconsideração contempla, por exemplo, o Tarado Ni Você, que homenageia Caetano Veloso e é um dos mais populares da capital paulista.

A secretaria municipal de Cultura destacou, em nota, que a decisão foi tomada a partir da reavaliação dos trajetos já aprovados.

“A medida foi tomada levando em conta a importância dos blocos e de todas as manifestações culturais e após análise do comitê representativo, e em conjunto com as várias pastas da prefeitura e do estado”, diz o texto.

Números

O carnaval de rua da cidade de São Paulo terá 511 desfiles autorizados. A maior parte dos blocos vai sair na zona oeste, onde estão previstos 145 desfiles, e no centro, com 121 blocos.

A festa engloba o pré-carnaval nos dias 11 e 12 de fevereiro, e o pós-carnaval, nos dias 25 e 26 de fevereiro, além do feriado prolongado de 18 a 21 do mesmo mês.

A estimativa da prefeitura é que a festa deste ano supere as 15 milhões de pessoas que estiveram nas ruas da capital paulista em 2020.