Rio registra 70% da chuva esperada para fevereiro em menos de 24 horas

O Sistema Alerta Rio registrou, em menos de 24 horas, na cidade do Rio de Janeiro, 70% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro. A análise tomou como base as 33 estações do sistema. Entre 1997 e 2022, foram registrados, em média, no mês de fevereiro, 120,4 milímetros (mm)em toda a cidade. Nesta terça-feira(7), em cinco horas, choveu 81,2mm, que correspondem a 70% da chuva esperada para o mês inteiro.

Os pluviômetros instalados nos bairros do Méier, Penha, São Cristóvão, Saúde e Laranjeiras tiveram chuva acima da média esperada para as respectivas estações em todo mês, segundo dados analisados entre 1997 e 2022.

O bairro do Méier, na zona norte, teve 48,9% de chuva acima da média esperada para a estação do ano, que é de 105,7mm.

Em São Cristóvão choveu 33,8% acima da média. De acordo com o Alerta Rio, foram registrados 135 mm contra 100,9 mm. Na Penha choveu 20,2% acima do esperado para o mês, isto é, a estação registrou 122,8 mm enquanto a média é de 102,2 mm.

Na Saúde choveu 18,5% acima da média prevista para o mês, tendo sido registrados 123,4 mm, quando a média para a estação é de 104,1 mm. Já em Laranjeiras choveu 3,5% acima da média. Foram 108,8 mm registrados contra 105,1mm.

De acordo com a meteorologista chefe do Alerta Rio, Raquel Franco, “tem previsão de chuva que pode vir com intensidade moderada durante a tarde e noite, sendo pontualmente forte. Mas não comparada ao dia de ontem, que teve chuva forte a muito forte em vários pontos da cidade.”

O Centro de Operações Rio (COR) lembra que o município do Rio segue em estágio de mobilização desde 1h30 da madrugada desta quarta-feira (8). Antes, a cidade chegou a ficar em estágio de alerta.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão é de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados até o período da tarde. A partir da noite, a previsão passa a ser de chuva fraca a moderada em pontos isolados.

Remoção

Depois das chuvas, os agentes da Ordem Pública removeram 39 veículos parados nas ruas e levados para locais seguros, desobstruindo as vias e dando fluidez no trânsito. Muitos dos veículos estavam enguiçados ou caídos em buracos e crateras que se abriram nas ruas da cidade.

A equipe do Rio+Seguro também ajudou na retirada de um veículo, com duas pessoas, que tinha caído em uma cratera na Rua Aires Saldanha, no bairro de Copacabana. O carro foi amarrado ao da guarnição e puxado para fora evitando um acidente maior.

"Enfrentamos um desafio diante das chuvas que fizeram com que a cidade entrasse em estágio de alerta e, por isso mesmo, intensificamos os trabalhos das equipes operacionais de rua. Além do time técnico da Defesa Civil com as vistorias das ocorrências, também acionamos os guardas municipais, principalmente os agentes que trabalham no trânsito para proporcionar maior fluidez aos veículos, e também os operadores dos reboques. Foi fundamental para a cidade amanhecer sem nenhum tipo de impedimento causado por veículos enguiçados. Foi uma ação operacional importante e seguimos nas ruas trabalhando para que a cidade funcione no seu estágio de normalidade", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.