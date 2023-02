CNPq regulariza pagamento de bolsas de pós-graduação

O pagamento das bolsas de pós-graduação feito pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que estava atrasado, foi regularizado nesta quarta-feira (8).

Ricardo Galvão, presidente do conselho, confirmou que houve atraso, mas assegurou que não tem relação com falta de verba e, sim, com trâmites burocráticos.

Muitos bolsistas usaram as redes sociais para reclamar do atraso. Marta Aguiar de Sousa, que recebe uma bolsa de pós graduação pelo CNPq, explicou que estranhou a falta do depósito no dia correto e ficou acompanhando o crédito. "Foi um sufoco. Infelizmente ninguém avisa nada. E sabe qual o grande sufoco? É de nem saber como cobrar, como entender o que eu deveria fazer", diz a pesquisadora.

Além do atraso, os bolsistas se queixam da falta de reajuste no valor das bolsas. O último aumento foi há 10 anos. No entanto, o governo afirma que o reajuste está entre as preocupações da nova gestão.

Nesta semana, entidades que representam os bolsistas planejam uma mobilização em Brasília para pressionar o governo.

Os valores estão congelados desde 2013: as bolsas de pesquisa para o mestrado pagam R$ 1.500 mensais e as de doutorado R$ 2.200 por mês.

Ouça na Radioagência Nacional :