Rio-Santos tem 13 interdições parciais devido às chuvas

A rodovia SP-055 (Rio-Santos) ainda tem 13 pontos de interdição parcial entre Ubatuba e Bertioga, devido ao temporal que caiu no litoral norte paulista no último fim de semana. De acordo com o governo de São Paulo, o último trecho da estrada que estava totalmente bloqueado, em Praia Preta (km 174), no município de São Sebastião, foi desobstruído na tarde de (22).

O tráfego no trecho, no entanto, até as 9h45 seguia aberto apenas para veículos de resgate e serviços.

As interdições parciais estão nos seguintes trechos: Praia do Lamberto (km 61), Praia de Fortaleza (km 66), Praia Tabatinga (km 84), Praia da Cocanha (km 87), Praia de Massaguaçu (km 96), Praia da Cigarra (km 116), Praia do Toque Toque (km 142), Praia do Guaicá e Toque Toque (km 136 ao 142), Praia de Maresias (km 157 ao 162), Praia de Boiçucanga (km 164), Praia Preta (km 180), Praia de Boracéia (km 188 a 189) e Praia Guaratuba (km 203).

A rodovia SP-098 (Mogi-Bertioga) segue totalmente interditada, em Biritiba Mirim (km 82), devido a rompimento de tubulação. Há outras duas interdições parciais na estrada: nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido à erosão.

A rodovia SP-125 (Oswaldo Cruz) também tem interdições parciais: no km 11, no km 13 e no km 58.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), até as 9h45, 111,9 mil veículos que viajaram para o litoral norte de São Paulo já deixaram a região, ou seja, 77% dos 144,6 mil que foram para a região.