Incêndio em shopping em São Luís deixa dois mortos e feridos

Um incêndio em um shopping de São Luís, capital do Maranhão, deixou duas pessoas mortas e pelo menos 12 feridas. O fogo começou em uma sala de cinema do Shopping Rio Anil, na tarde desta terça-feira (7). No momento, mais de 30 pessoas estavam no local. As chamas foram controladas no início da noite.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da primeira vítima foi encontrado dentro da sala de projeção, por volta das 22h, e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já a segunda vítima, foi encontrada por volta de 1h30 da madrugada. As vítimas, do sexo feminino, ainda não tiveram a identidade confirmada.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, quatro pessoas deram entrada no Hospital Municipal Dr. Clementino Moura (Socorrão II) e uma foi encaminhada para o Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I).

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que mais três pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Vitória e uma na UPA do Araçagi, com queimaduras de 2º e 3º grau.

Por meio de uma nota em uma rede social, o Shopping Rio Anil disse estar profundamente abalado com a perda de duas clientes e que se solidariza com os familiares das vítimas.

“Estamos comprometidos com o cuidado e a assistência aos clientes que ficaram feridos e suas famílias”, diz a nota, que diz ainda que a empresa vai auxiliar os órgãos competentes a identificar as causas do incêndio.