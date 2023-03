Na Opas, Jarbas Barbosa alerta para melhor preparo contra pandemias

: O sistema de saúde brasileiro dá sinais de que poderia sair da pandemia fortalecido?



: Acredito que sim. Durante a pandemia, em todos os países e também no Brasil, houve uma atenção muito grande para o setor da saúde. Nunca se falou tanto sobre saúde. O desafio agora é fazer com que essa maior atenção se traduza em um fortalecimento mais estrutural do sistema.

Temos uma janela de oportunidade em que nós precisamos responder a todas as fragilidades que a pandemia demonstrou que nossos sistemas de saúde têm. Seguramente, é o momento de rever e implantar estratégias que foram utilizadas durante a pandemia e que ajudaram a diminuir os impactos negativos, como um processo melhor de priorização e de agendamento, a utilização de teleconsultas e da telemedicina e, principalmente, o fortalecimento da atenção primária de saúde.

: É possível aplicar as lições aprendidas com a pandemia para se preparar para futuras emergências sanitárias?



: É uma obrigação que nós temos. Não estávamos preparados adequadamente para uma pandemia como a de covid-19. Sempre pensávamos em cenários relacionados a pandemias de influenza, como o H1N1, que se espalha rapidamente, mas não produz tantos casos graves. Outros coronavírus, como SARS e MERS, produziram casos graves, mas não se espalharam com velocidade. A covid, infelizmente, reuniu essas duas características: o vírus se disseminava com uma velocidade tremenda e com uma capacidade de produzir casos graves que superava a infraestrutura [hospitalar] disponível.

Precisamos agora implementar as lições aprendidas. É importante que todos os países façam uma avaliação rigorosa do que funcionou bem durante a pandemia e do que não funcionou e precisa ser melhorado.

: Há algum tipo de perspectiva de fim da pandemia ou vamos conviver com ela por mais tempo?



: São duas coisas diferentes: uma é pandemia, a outra é a emergência em saúde pública de importância internacional. Pandemia é quando temos uma epidemia que ocorre em muitas regiões do mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, a epidemia de HIV está conosco desde os anos 80.

Outra coisa é ter uma pandemia que causa um impacto sanitário, social e econômico pesado, como causou e tem causado a covid. Apesar de estarmos em um momento de baixa transmissão, pode surgir uma nova variante amanhã. Enquanto tivermos nível de transmissão por um lado e cobertura vacinal incompleta por outro, acredito que a emergência deve ser mantida. Esperamos que essa tendência de redução continue, mas isso vai depender do esforço para conseguir vacinar, inclusive com o reforço, os não vacinados.