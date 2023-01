Para esqui cross-country: Aline Rocha é 1ª campeã do Brasil no Mundial

A nossa campeã no esqui cross-country! ???????????? https://t.co/5Bai6swbCT — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) January 24, 2023

A paranaense Aline Rocha ouro inédito para o país na prova rápida (sprint) no Mundial de esqui cross-country, em Ostersund (Suécia). Nesta terça-feira (24) a atleta – que j á conquistara um bronze no domingo (22) – fez o melhor tempo (3min10s38) ao completar a distância de 1 quilômetro, deixando para trás a norte-americana Kendall Gretsch (3min11s67) e a alemã Anja Wicker (3min13s35).

Quem também subiu ao pódio foi o rondoniense Cristian Ribera, vice-campeão mundial paralímpico, terceiro colocado na disputa masculina do sprint de 1 km. Ele levou o bronze com o tempo ao terminar o trajeto em 2min45s34. O vencedor da prova foi o cazaque Khamitov ((2min44s23), e a prata ficou com o ucraniano Taras Rad (2min45s07).

MAIS UMA MEDALHA DO BRASIL NO MUNDIAL! ????????????



Cristian Ribera conquista a medalha de bronze na prova de Sprint do Mundial de Para Ski Cross-Country, na Suécia! ????



Com o ótimo tempo de 2min45seg34, Cristian Ribera leva pra casa sua segunda medalha em mundiais pelo Brasil!

O Brasil contou ainda com esquiadora Elena Souza, de 19 anos - estreante em competições internacionais – na disputa feminina do sprint. Ela encerrou a participação em nono lugar na classificatória.

No masculino, outros dois brasileiros não passaram da classificatória: Guilherme Rocha terminou em 14º lugar, e Wesley Vinícius dos Santos na 18ª posição.

As disputas prosseguem até 29 de janeiro, com transmissão online ao vivo na conta da Federação Internacional de Ski (ISF) no Facebook.

Calendário do Mundial

28/01 – Média Distância

29/01 – Revezamento