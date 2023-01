Aberto da Austrália antecipa final de duplas com Stefani e Matos

Uma publicação compartilhada por Luisa Stefani (@luisastefani)

Luisa Stefani, de 25 anos, figurava entre as 10 melhores do mundo nas duplas, quando lesionou o joelho direito durante a semifinal do US Open, em setembro de 2021. A atleta passou por cirurgia e só voltou a competir em setembro do ano passado e conquistou o título logo ao retornar: WTA 250 de Chennai (Índia). Na sequência, até o fim do ano passado, amealhou ainda os títulos WTA 1000 de Guadalajara (México) e WTA 125 de Montevidéu (Uruguai).

Já Rafael Matos (29º no masculino de duplas) estreou no torneio masculino de duplas, ao lado do espanhol David Vega Hernández, mas eles foram eliminados na estreia.