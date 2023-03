Após cortes, Yuri Alberto e Bremer são chamados à seleção brasileira

O zagueiro Bremer, da Juventus (Itália), e o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foram convocados à seleção brasileira masculina que enfrenta Marrocos em amistoso no próximo sábado (25), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, na cidade marroquina de Tânger. Eles substituem Marquinhos, do Paris Saint-Germain (França), e Richarlison, do Tottenham (Inglaterra), ambos lesionados.

Presente na última Copa do Mundo, Bremer esteve em duas partidas no Catar: a derrota por 1 a 0 para Camarões (titular) e a goleada por 4 a 0 sobre a Coreia do Sul (entrou na etapa final). O zagueiro de 25 anos defendeu o Brasil em três ocasiões. Yuri Alberto, por sua vez, recebeu a primeira oportunidade na seleção principal. Ele já havia sido chamado às equipes sub-20 e pré-olímpica. O atacante fez 22 anos no sábado (18), justamente quando foi informado da convocação.

Marquinhos sofreu uma lesão abdominal no último dia 8 de março, na derrota do PSG para o Bayern, por 2 a 0, na Allianz Arena, em Munique (Alemanha), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Segundo o time francês, o zagueiro ainda está em recuperação e treinando separadamente do elenco.

Richarlison, por sua vez, saiu de campo chorando, logo aos cinco minutos do primeiro tempo, no empate do Tottenham com o Southampton, por 3 a 3, no St. Mary's Stadium, na casa do adversário, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O clube do atacante não divulgou qual a lesão, mas informou ao médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que o atleta não teria condições de atuar no sábado.

O duelo contra Marrocos será o primeiro compromisso do Brasil desde o Mundial do Catar. Ainda sem técnico após a saída de Tite, a equipe será comandada por Ramon Menezes, treinador da seleção sub-20, que foi campeã sul-americana da categoria.