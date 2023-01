Estudante de escola pública de Minas Gerais ganha bolsa de R$ 2 milhões em faculdade nos Estados Unidos

A jovem Malu Bustamante Junco Mendonça, de 18 anos, estudante de uma escola pública em Pedralva (MG), conquistou uma bolsa de estudos integral com o valor de cerca de R$ 2 milhões paga pela Fundação Bill e Melinda Gates, para estudar aqui nos Estados Unidos.

Durante quatro anos, Malu vai estudar gestão científica, curso que inclui formação em ciência, economia e habilidades gerenciais. A bolsa vai custear as mensalidades na faculdade Claremont Mckenna, que fica na cidade de Claremont, no estado da Califórnia, além das despesas com estadia, seguro saúde e alimentação.

Filha de comerciantes e estudante da rede pública de ensino de Pedralva, cidade sul-mineira com aproximadamente 11 mil habitantes, Malu acreditava que estudar no exterior seria um sonho muito distante da sua realidade. Até que em 2021 resolveu arriscar e começou a se dedicar aos estudos e a projetos educativos, para que conseguisse se candidatar à bolsa em novembro de 2022.

A preparação para a bolsa exigiu muito empenho e autoconhecimento, mas o histórico da estudante colaborou muito. Malu conta que foi uma boa aluna na escola, aprendeu inglês sozinha, e sempre teve curiosidade pelo conhecimento, pela ciência e pelas novas tecnologias.

“Nos Estados Unidos eles levam muito em conta não só os aspectos acadêmicos, como a capacidade de causar impacto na sociedade através das suas paixões. Por isso acabei deixando as apostilas de lado e passei a adquirir conhecimento através de livros, conversas e documentários que me ajudaram a me engajar profundamente na educação.”

Além disso, a estudante que se considera encantada por assuntos científicos, também criou um canal de divulgação científica em um aplicativo de vídeos curtos para falar sobre o tema de forma simplificada. Ela também se envolveu em projetos com objetivo de incentivar e dar suporte para que mais jovens se envolvessem com a ciência.

A Fundação Bill e Melinda Gates, criada pelo fundador da Microsoft, foi a responsável por fornecer a bolsa para a aluna, com o valor de cerca de R$ 2 milhões. Em nota, a fundação declarou que a bolsa é dada apenas para alunos excepcionais, e no ano passado apenas 11% dos candidatos receberam o benefício.

A notícia da aprovação veio em 15 de dezembro, um dia antes da formatura do Ensino Médio da estudante.

O ano letivo nos Estados Unidos tem início em agosto, por isso a jovem desembarca no país apenas em 2023. A estudante vai morar no campus da faculdade, como fazem a maioria dos alunos. A expectativa é de que ela receba mais informações sobre a estadia e as aulas no início do ano que vem.

“Espero poder trazer novas ideias dessa experiência e levar a nossa história na ciência para além das fronteiras”, ressaltou a jovem estudante em entrevista ao G1- Sul de Minas.