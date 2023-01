Famílias com crianças menores de 5 anos 'lideraram o êxodo' das principais cidades dos Estados Unidos

Famílias com crianças pequenas impulsionaram em grande parte o "êxodo" das grandes cidades visto durante os dois primeiros anos da pandemia de COVID-19, segundo uma nova análise.

O relatório do Economic Innovation Group, uma organização empresarial bipartidária, analisou os dados do Censo dos EUA mostrando que o número de crianças menores de 5 anos vivendo nas grandes cidades caiu 5,4% desde 2019.

Manhattan viu um declínio de 9,5% na faixa etária, enquanto San Francisco perdeu 7,6% de sua população dessa idade, de acordo com o relatório.

A análise sugeriu que, com o aumento do trabalho remoto, as famílias jovens em particular podem se beneficiar do custo mais baixo de moradia e de morar fora das grandes cidades - acrescentando que o aumento da criminalidade e o fechamento de escolas também podem ter tido um impacto, embora sejam necessárias análises mais aprofundadas.

As mudanças populacionais podem ter implicações enormes para os sistemas de escolas públicas da cidade que vinculam o financiamento à matrícula, como Nova York.

"A maioria dos estados baseia os fundos de educação na matrícula e, como resultado, menos alunos significam menos dólares para educação", escreveram os autores do relatório, Adam Ozimek e Connor O'Brien. "Isso cria problemas de ajuste dispendiosos e perturbadores, como demitir professores e fechar escolas, o que, por sua vez, pode reduzir a qualidade da educação."

No total, as escolas públicas da cidade de Nova York - incluindo 3K e pré-K, bem como escolas charter - matriculam 73.000 alunos a menos desde o início da pandemia, de acordo com dados do Independent Budget Office da cidade.

Funcionários da educação disseram ao The Post que o sistema está a caminho de perder mais dezenas de milhares.

Contabilizando os números mais recentes de matrículas, o Office of the New York City Comptroller prevê que os diretores estão enfrentando pelo menos US$ 372 milhões em perdas coletivas em seus orçamentos escolares individuais.

Os pesquisadores observaram que as taxas de natalidade em geral diminuíram, e nacionalmente menos famílias de imigrantes se mudaram para os EUA.

"Ainda é uma questão muito aberta, se esse êxodo é um pontinho ou um sinal do que está por vir", disse O'Brien ao The Post.

O'Brien disse que alguns desincentivos temporários, como fechamento de escolas relacionados à COVID, podem ser coisa do passado - enquanto outras considerações, como trabalho remoto ou altos custos de moradia nas cidades, provavelmente persistirão.