Tornados devastam sul dos EUA; Biden declara desastre na Califórnia e Alabama

Equipes de resgate estão correndo para encontrar sobreviventes depois que tornados varreram o sul dos Estados Unidos, matando pelo menos 19 pessoas, incluindo uma criança.



No domingo, 15, o presidente Joe Biden aprovou a declaração de desastre na Califórnia e no Alabama. Os estados foram afetados nas últimas semanas por fortes tempestades que já provocaram a morte de ao menos 19 pessoas.



O número de mortos deve aumentar à medida que as autoridades de emergência no Alabama e na Geórgia avaliam os danos. O centro do Alabama foi particularmente atingido, com sete mortes relatadas apenas no condado de Autauga.

"Estamos encontrando mais corpos enquanto falamos", disse à Reuters o legista Buster Barber. "Temos equipes de busca na área", disse ele, acrescentando que o número de pessoas mortas provavelmente aumentará ao longo do dia.



No condado de Butts, na Geórgia, uma criança de cinco anos foi morta depois que uma árvore caiu sobre um carro. Um passageiro adulto estava em estado crítico, disse o legista do condado.



Mais de 35 tornados foram relatados pelo Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) na quinta-feira. Eles varreram o sul, principalmente no Alabama e na Geórgia, trazendo ventos extremos que destruíram edifícios e deixaram milhares na região sem energia.



Enquanto isso, no lado oposto do país, a Califórnia foi atingida por uma série de fortes tempestades que causaram inundações, deslizamentos de terra e falta de energia. Pelo menos 18 pessoas morreram lá devido ao mau tempo.



A declaração de desastre constitui um nível acima da declaração de estado de emergência e permite disponibilizar recursos federais para a população nas cidades mais afetadas, como Santa Cruz e Sacramento (Califórnia).

Desde o fim do ano passado, os dois estados têm sofrido fortes tempestades de inverno que provocaram inundações e deslizamentos de terra.



