"A arma estava segura", diz família de aluno de 6 anos que atirou em professora na Virgínia

Pela primeira vez, a família do menino de 6 anos acusado de atirar em sua professora da primeira série em uma escola primária na Virgínia emitiu um comunicado sobre o ocorrido. No dia 6 de janeiro, o aluno tirou um arma carregada da mochila e atirou na professora dentro da sala de aula.

Um porta-voz do advogado local James Ellenson confirmou ao canal WAVY a legitimidade de uma carta escrita em nome da família da criança. Ela também confirmou que o advogado está atualmente representando a família.



Na carta, a família diz que está orando pela cura de Abby Zwerner, a professora que foi baleada em 6 de janeiro na Richneck Elementary em Newport News, e que está colaborando com a investigação.



"Nosso coração está com a professora de nosso filho e oramos por sua cura após uma tragédia tão inimaginável. Ela trabalhou de forma diligente e compassiva para sustentar nossa família enquanto buscávamos a melhor educação e ambiente de aprendizado para nosso filho. Agradecemos a ela por sua coragem, graça e sacrifício. Lamentamos ao lado de todos os outros professores, famílias e administradores por como esse terrível incidente os afetou, nossa comunidade e a nação. Temos cooperado com as autoridades locais e federais para entender como isso pode ter acontecido", diz a carta.







Na carta, a família afirmou que tem cooperado com as autoridades locais e federais. Além disso, a família diz que a arma de fogo que o menino de 6 anos acessou estava segura.



“Nossa família sempre esteve comprometida com o porte responsável de armas e com a manutenção de armas de fogo fora do alcance das crianças”, diz um trecho da carta.

De acordo com a carta da família, o aluno está atualmente sob cuidados hospitalares e "recebendo o tratamento de que precisa". A família afirmou que o menino de 6 anos sofre de uma "incapacidade aguda e estava sob um plano de cuidados na escola que incluía a mãe ou o pai frequentando a escola com ele e acompanhando-o às aulas todos os dias". Na semana do tiroteio, a família afirmou que era a primeira semana que não estava com a criança.

Dias após o tiroteio, o chefe de polícia de Newport News, Steve Drew, confirmou que a arma foi comprada legalmente pela mãe da criança, mas não forneceu detalhes sobre como o aluno acabou com a arma na escola. A carta da família não dá mais detalhes. O escritório do procurador da comunidade determinará se a mãe da criança enfrentará acusações, acrescentou o chefe Drew. Até o momento, ninguém foi acusado.



De acordo com a lei da Virgínia, é uma contravenção se um adulto deixar uma arma de fogo carregada e desprotegida de forma que possa colocar em risco uma criança menor de 14 anos , ou permitir, sem saber, que uma criança com menos de 12 anos use uma arma de fogo.

A Richneck Elementary foi fechada por quase duas semanas após o tiroteio. Desde então, a professora foi saudada como uma heroína pela polícia de Newport News, por ter garantido que seus alunos saíssem da sala de aula em segurança, mesmo depois de sofrer um ferimento à bala.



O canal WAVY entrou em contato com a Polícia de Newport News sobre a carta na quinta-feira. Um porta-voz respondeu que infelizmente, não podem verificar se a declaração veio da família da criança.



A professora foi liberada do hospital no início desta semana.

Fonte: WAVY.