Quando realmente preciso de 'down payment' (pagamento inicial) para a compra de uma casa?

Se você está se preparando para comprar sua primeira casa, provavelmente está focado em economizar para tudo o que está relacionado a compra do imóvel. Um custo que provavelmente está em mente é o pagamento inicial ou 'down payment', em inglês. Mas não deixe que um equívoco muito comum sobre o quanto você precisa economizar torne o processo mais difícil do que poderia ser.

De acordo com Freddie Mac, quase um terço dos possíveis compradores de imóveis acha que precisa de um depósito de 20% ou mais para a compra de um imóvel, e esse mito continua sendo uma das maiores barreiras para conseguir a casa própria.

A menos que especificado pelo seu tipo de empréstimo ou credor, normalmente não é necessário colocar 20% de entrada quando se compra um imóvel, o que significa que você pode estar mais perto do seu sonho de comprar uma casa do que imagina. De acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR), o adiantamento médio não ultrapassa 20% desde 2005. Hoje, o depósito médio é de apenas 14%, e ainda menor para compradores de primeira viagem, em apenas 6% (veja o gráfico).

Além disso, existem programas disponíveis para aqueles que necessitam de ajuda para o depósito inicial. De acordo com o mais recente Índice do Programa de Casa Própria da Down Payment Resource, existem mais de 2.000 programas de assistência ao comprador residencial nos EUA, e a maioria destina-se a ajudar com os depósitos iniciais.

Além disso, existem empréstimos com depósito inicial de apenas 3,5%, como empréstimos FHA, que ajuda pessoas de baixa renda e com baixo crédito. Outras opções são empréstimos VA, programa específico para os membros das forças armadas e veteranos, com zero depósito inicial, e empréstimos USDA, um tipo de programa que ajuda pessoas que vivem nas zonas rurais. Muitos dos programas disponíveis não requerem depósito para candidatos qualificados.

Cabe lembrar que além do depósito inicial, compradores devem estar preparados para as despesas extras para o fechamento da compra e que não estão inclusas nos programas disponíveis. Estes são chamados de"closing costs", que incluem despesas de inspeção e avaliação da propriedade, seguro, taxas para a criação do empréstimo, entre outras.

Para entender suas opções, certifique-se de fazer sua lição de casa. Se você estiver interessado em saber mais sobre os programas de assistência de adiantamento, as informações estão disponíveis em sites como Down Payment Resource (https://downpaymentresource.com/ ). Também é muito importante fazer uma consulta com um credor confiável para saber qual programa é o mais apropriado para seu caso. Um agente imobiliário pode referir profissionais de empréstimo qualificados para dar toda a informação e suporte.

E feliz compra!

NEISE CORDEIRO

(407)603-7072

NeiseSellsRealEstate.com