FDA anuncia novo recall de protetor solar por risco de câncer

A Food & Drug Administration anunciou um novo recall do protetor solar Banana Boat Hair & Scalp Sunscreen Spray SPF 30 por conter benzeno, um produto químico causador de câncer.



O benzeno não é um ingrediente ativo em nenhum produto Banana Boat, no entanto, a análise mostrou que níveis inesperados de benzeno vinham do propulsor que pulveriza o produto para fora da lata.



De acordo com a Edgewell Personal Care Company, empresa proprietária do Banana Boat e outros produtos de higiene pessoal, o recall voluntário nacional de três lotes do Banana Boat Hair & Scalp Sunscreen Spray SPF 30 foi expandido. Um lote adicional do protetor solar foi adicionado recentemente à lista de recall original anunciada em julho de 2022.



A fabricante emitiu o recall voluntário em 27 de janeiro e se aplica a produtos de 6-ounce (170 g) com o código de lote “20301CF”, número UPC 0-79656-04041-8 e data de validade em setembro de 2023. O código do lote vem escrito no fundo da lata.



Para obter mais informações sobre o recall, ligue para o Edgewell Personal Care das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, no número 1-888-686-3988.



O benzeno é classificado como cancerígeno humano. A Edgewell não recebeu nenhum evento adverso relacionado a este recall, de acordo com o FDA dos EUA.