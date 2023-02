Voos cancelados e pelo menos oito mortes por tempestade de gelo nos EUA

O clima de inverno trouxe gelo para uma ampla faixa dos Estados Unidos, cancelando mais de 1.800 voos em todo o país e congestionando as rodovias. Pelo menos oito pessoas morreram no Texas, duas em estradas escorregadias, e dois policiais no estado ficaram gravemente feridos, incluindo um policial que ficou preso sob um caminhão, disseram as autoridades.



À medida que a tempestade de gelo avançava para o leste na terça-feira, 31, alertas e avisos se estendiam desde o oeste do Texas até a Virgínia Ocidental. Várias rodadas de precipitação mista - incluindo chuva congelante e granizo - estavam reservadas para muitas áreas até quarta-feira, mas algumas regiões podem ser atingidas mais vezes, alertou o Centro de Previsão do Tempo federal.



O serviço meteorológico emitiu um alerta de tempestade de inverno para uma grande área do Texas e partes do sudeste de Oklahoma e um aviso de tempestade de gelo no meio do Arkansas até o oeste do Tennessee na quarta-feira, 1.



Um alerta de clima de inverno está em vigor em grande parte do restante de Arkansas e Tennessee e em grande parte de Kentucky, West Virginia e partes do sul de Indiana e Ohio.



Voos



Mais de 1.400 voos programados para quarta-feira em todo o país já haviam sido cancelados, de acordo com o serviço de rastreamento FlightAware. A lista de cancelamentos incluía os principais aeroportos de Dallas e aeroportos de Austin, Texas e Nashville, Tennessee.



Mais de 900 voos de ou para o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, principal centro aeroportuário dos EUA, e mais de 250 de ou para Dallas Love Field foram cancelados ou adiados na terça-feira, de acordo com o serviço de rastreamento FlightAware. Em Dallas-Fort Worth, mais de 50% dos voos programados de terça-feira foram cancelados na tarde de terça-feira.



A Southwest Airlines, com sede em Dallas, cancelou mais de 560 voos na terça-feira e atrasou mais de 350, informou a FlightAware. A companhia cancelou cerca de 16.700 voos nos últimos 10 dias do ano, e o Departamento de Transportes dos EUA está investigando.

Mortes



Uma pessoa em Austin foi morta em um engavetamento antes do amanhecer na terça-feira. Um homem de 45 anos também morreu na noite de segunda-feira depois que seu SUV deslizou em um guarda-corpo de uma rodovia perto de Dallas em condições escorregadias e rolou por um barranco, de acordo com o Departamento de Polícia de Arlington.

Cerca de 7.000 quedas de energia no Texas foram relatadas no final da manhã de terça-feira, com as interrupções causadas por gelo nas linhas de energia ou árvores caídas.

Frotas de veículos de emergência foram espalhadas entre 1.600 estradas afetadas pelo congelamento.

Enquanto o gelo e o granizo envolviam Memphis, Tennessee, as Escolas do Condado de Memphis-Shelby anunciaram que cancelariam as aulas na quarta-feira devido à chuva congelante e às condições perigosas das estradas.



No Arkansas, a governadora republicana Sarah Huckabee Sanders declarou estado de emergência na terça-feira por causa da tempestade de gelo.



A tempestade começou na segunda-feira como parte de “várias rodadas” esperadas de precipitação de inverno até quarta-feira no Texas, Oklahoma, Arkansas e Tennessee, de acordo com o meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia Marc Chenard.