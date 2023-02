Biden é pressionado sobre regras de esportes femininos

Uma coalizão de líderes políticos conservadores está pedindo ao governo Biden que abandone seus planos de reescrever o Título IX que visa permitir que homens biológicos que se identificam como mulheres compitam em esportes femininos.

O Defense of Freedom Institute for Policy Studies publicou na terça-feira, 21, uma carta ao Departamento de Educação assinada por representantes de quase 30 diferentes organizações políticas e de defesa conservadoras, incluindo representantes da Heritage Foundation, do Family Research Council e da Parents Defending Education.

“A visão do Departamento de que o Título IX se estende à identidade de gênero é uma posição extremista não apoiada pelo propósito, texto, estrutura ou histórico legislativo do Título IX”, disse Bob Eitel, presidente e cofundador do DFI, em um comunicado. "Mais importante ainda, se o governo prosseguir com sua reescrita radical do Título IX, isso resultará em graves danos a mulheres e meninas biológicas e fará com que percam posições em equipes atléticas, prêmios, bolsas de estudos e prêmios, bem como risco de lesões corporais em certos esportes”.



Em 2022, o Departamento de Educação propôs novos regulamentos que regem a proibição da discriminação baseada no sexo nas escolas para substituir uma regra implementada pelo governo Trump e pela ex-secretária Betsy DeVos. A regra proposta, que deve ser finalizada ainda este ano, expandiu a definição de "sexo" para incluir orientação sexual e identidade de gênero e removeu uma série de requisitos de processo legal para estudantes acusados de má conduta sexual. O governo se recusou a aplicar a regra proposta ao atletismo e anunciou que passaria por um processo separado de criação de regras para as proteções do Título IX nos esportes, que devem ser lançadas ainda este ano.



A carta da coalizão aborda especificamente o processo antecipado de regulamentação do Título IX em torno dos esportes.



“Nós nos opomos fortemente à emissão planejada pelo Departamento de regulamentação adicional ou orientação adicional que forçaria escolas, faculdades e universidades a implementar a abordagem ilegal, injusta e imprudente do governo Biden ao Título IX, atletismo e identidade de gênero”, diz a carta da coalizão. . “Essa regulamentação causaria enormes danos às estudantes atletas e reverteria décadas de progresso que garantiram oportunidades atléticas iguais para mulheres e meninas que frequentam instituições educacionais nos Estados Unidos”.



A coalizão disse que qualquer tentativa de forçar as escolas a permitir que homens biológicos que se identificam como mulheres participem de programas esportivos femininos excede a autoridade estatutária do departamento e exige ação do Congresso.



“Forçar as escolas, faculdades e universidades dos Estados Unidos a admitir homens que se identificam como mulheres em programas atléticos separados por sexo, nos quais apenas mulheres biológicas participam, transformaria inadmissivelmente a intenção expressa do Congresso e, ao fazê-lo, excederia em muito a autoridade de regulamentação do Departamento”, a carta disse.



Um porta-voz do Departamento de Educação disse ao Washington Examiner que o departamento "espera responder diretamente aos autores da carta".