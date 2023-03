Brasil volta a exigir visto para EUA, Canadá, Austrália e Japão em outubro

O Brasil vai voltar a exigir visto de entrada para cidadãos de Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. A retomada da medida será a partir de 1º de outubro.



O Ministério de Relações Exteriores já está comunicando as representações desses países de que serão cobradas de seus cidadãos as mesmas regras determinadas para brasileiros, informou a Folha de S.P.



Os viajantes vão poder emitir o visto de forma eletrônica – ou seja, não vão precisar ir até consulados brasileiros, como já era antes. A isenção de visto se aplicou aos que viajam ao Brasil para fins de turismo, negócios, trânsito e atividades artísticas e esportivas. Também se estendeu para pessoas "em situações excepcionais por interesse nacional".



O governo Lula avalia que o impacto da retomada do visto vai ser pequeno e usa como evidência os dados de fluxo de entrada de pessoas oriundas nesses países desde o início da isenção.



De acordo com os dados do governo, em 2019 – quando a isenção começou a valer – houve, de fato, um aumento de 12% na entrada de norte-americanos. Por outro lado, a entrada de cidadãos do Japão caiu 4,4%.

Por tratar a reciprocidade como “princípio básico”, a diplomacia brasileira procurou saber se Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão cogitavam oferecer a mesma condição de isenção de visto aos brasileiros.

A isenção de visto aos quatro países foi concedida em março de 2019 – terceiro mês da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão, apoiada pelo então chanceler Ernesto Araújo, marcou uma mudança histórica na política externa brasileira que sempre defendeu a reciprocidade como valor básico da diplomacia brasileira.

