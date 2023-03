Doença transmitida por carrapatos está aumentando nos EUA

A doença transmitida por carrapatos tem aumentado nos EUA, com o número de casos crescendo 25% de 2011 a 2019. Entre eles está a babesiose, que se tornou significativamente mais prevalente no Nordeste nos últimos anos.



Sete estados já eram considerados endêmicos de transmissão da babesiose, com presença consistente da doença: Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nova Jersey, Nova York, Rhode Island e Wisconsin. Um novo relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA adicionou três outros a essa lista – Maine, New Hampshire e Vermont – onde as taxas de casos cresceram mais rapidamente e agora igualam ou superam outros estados.



Nesses 10 estados, os casos relatados de babesiose aumentaram em todos, exceto em dois: Minnesota e Wisconsin, onde as taxas de casos foram cerca de 30% menores em 2019 do que em 2011.



No geral, mais de 16.000 casos de babesiose foram relatados ao CDC entre 2011 e 2019, de acordo com o relatório.



Os sintomas da doença incluem febre, dores musculares e nas articulações e dor de cabeça. A doença pode variar de leve a grave e pode ser fatal em casos raros. As infecções também podem ser assintomáticas, portanto, os pacientes nem sempre sabem que devem ser testados.



O CDC adverte que o aumento da prevalência de babesiose pode representar riscos para o suprimento de sangue. A doença é transmissível por transfusão de sangue, e as infecções adquiridas dessa forma mostraram resultados significativamente piores e maior risco de morte do que as adquiridas por picada de carrapato, diz o relatório. Atualmente, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos recomenda a triagem de doações de sangue para babesiose em 14 estados e em Washington, DC, nas áreas e arredores onde a transmissão é endêmica.



“As pessoas que passam tempo ao ar livre em estados com babesiose endêmica devem praticar a prevenção de picadas de carrapatos, incluindo o uso de calças compridas, evitando arbustos e grama alta e usando repelentes de carrapatos”, de acordo com o CDC.



Fonte: CNN.