Cidades da Flórida veem aumento da população de rua após alta nos preços dos aluguéis

A falta de moradia parece estar piorando na Flórida Central e em outras regiões do estado. A crise imobiliária contínua e os aluguéis em alta estão levando cada vez mais pessoas à beira do despejo, de acordo com especialistas locais.

Embora as agências tenham pago para abrigar mais de 3.400 pessoas no ano passado, o aumento do número de pessoas sem-teto é quase exclusivamente resultado do aumento dos custos de moradia, disse Martha Are, diretora-executiva da Homeless Services Network of Central Florida durante uma discussão sobre o problema com os comissários de Orange County no dia 7 de março.

De acordo com uma pesquisa do U.S. General Accountability Office, um aumento de US$100 no aluguel médio aumenta o número de pessoas sem-teto em 9%.

O aluguel na região metropolitana de Orlando, que custava em média cerca de US$ 1.550 por mês antes da pandemia de 2020, disparou para mais US$ 600 adicionais por mês nos três anos seguintes, de acordo com Rent.com, um site com listagens de apartamentos e informações sobre moradias. Para piorar a situação, os fundos federais de ajuda à COVID que auxiliaram a pagar os leitos dos abrigos durante a pandemia também estão se esgotando.

O número de pessoas identificadas como desabrigadas aumentou em 2022 em relação a 2021 na região metropolitana de Orlando, uma área que inclui os condados de Orange, Osceola e Seminole, de acordo com o censo anual "Point-in-Time" de pessoas abrigadas e desabrigadas realizado em uma única noite. Cerca de 2.155 pessoas foram contadas como "homeless" na área dos três condados em 2022, incluindo 426 pessoas que não buscam abrigos. A previsão é de aumento nesses números em 2023.

Visando controlar a crise, o Condado de Orange está empenhado em manter as pessoas em suas casas, seja fornecendo ajuda financeira de emergência ou mediando conflitos entre pessoas que compartilham uma mesma moradia, focando em estratégias para lidar com problemas de saúde mental e falta de moradia.

Comissários do condado concederam US$ 1 milhão em ajuda do American Rescue Plan Act à Coalition for the Homeless da Flórida Central para expandir os serviços de prevenção e desvio e melhorar o alcance de regiões carentes, já que essas estão mais distantes do núcleo urbano e muitas vezes menos visíveis.

No sul da Flórida, a situação não é diferente. Existe cerca de 1.500 a 1.700 pessoas vivendo nas ruas do Condado de Broward no momento, com outras 600 em abrigos. O número aumentou em cerca de 500 pessoas em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento está sendo impulsionado por vários fatores, principalmente pelo custo de vida na região.

Em Fort Lauderdale, foi criada uma Equipe de Resposta Móvel Integrada que visa ajudar aqueles que desejam sair das ruas.