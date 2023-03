Comissários de bordo buscam proibição de crianças no colo durante voos

Os comissários de bordo estão reiterando o pedido de regulamentos de segurança aérea que exija que crianças menores de dois anos viajem em seus próprios assentos em aeronaves.



Na cúpula de segurança aérea da Federal Aviation Admission (FAA), no início de março, a questão foi levantada pela Association of Flight Attendants-CWA, o maior sindicato de comissários de bordo dos Estados Unidos.



Atualmente, viajar com criança de colo é uma opção dos pais de crianças menores de dois anos. No entanto, o sindicato adverte que, em caso de turbulência severa, apenas segurar uma criança pequena não é suficiente para garantir sua segurança.



“Vimos aviões passarem por turbulência recentemente e caírem 4.000 pés em uma fração de segundo”, disse Sara Nelson, presidente internacional da AFA, ao Washington Post após a cúpula de segurança. “As forças G não são algo que nem mesmo a mãe ou pai mais amoroso pode proteger e segurar seu filho. É fisicamente impossível.”



Apesar do ressurgimento de comissários de bordo chamando a atenção para essa questão, o debate sobre se é seguro voar com uma criança de colo não é novo. Após um pouso forçado em 1989 em Iowa, no qual três bebês sofreram ferimentos e um morreu, o sindicato dos comissários de bordo deu importância à exigência de assentos individuais para bebês e luta desde então para a mudança nas regras.



Assentos de carro



De acordo com o Condé Nast Traveler, o National Transportation Safety Board (NTSB) também recomendou anteriormente que os bebês fossem obrigados a ficar em seus próprios assentos de carro durante o voo.



A questão foi incluída em um relatório de 25 recomendações de segurança para a FAA em 2021 e, em 2019, estava na lista da agência das 10 melhorias de segurança mais desejadas. Em uma declaração recente, Jennifer Homendy, chefe do NTSB, mencionou recentemente que todas as 25 recomendações de turbulência ainda estão em debate.



Comprar assentos próprios para crianças e prendê-los em um sistema de retenção infantil, como um assento de carro aprovado para uso em aviões, não são regulamentos de segurança oficiais da FAA, mas a agência “exorta fortemente” os pais a fazê-lo.



Certos assentos de segurança para crianças receberam luz verde dos reguladores de segurança dos EUA para uso em carros e aviões. Procure a etiqueta que diz “Este sistema de retenção é certificado para uso em veículos motorizados e aeronaves” para saber que a cadeirinha do seu filho foi aprovada pelo governo dos EUA. O assento de carro e carrinho de passeio Doona é um sistema tudo-em-um e é especialmente útil ao viajar de avião com um bebê.



Usando o cinto de segurança do avião, instalar uma cadeirinha é tão simples quanto instalá-la no banco traseiro de um carro. Os comissários de bordo podem, sem dúvida, ajudar no processo de instalação, e muitas companhias aéreas dos EUA permitem que famílias com crianças pequenas embarquem antes para dar aos pais mais tempo para se acomodarem nas cadeirinhas.



A questão está sendo debatida no Congresso, em audiência da categoria aérea com o Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado dos Estados Unidos.



Fonte: Miami Herald.