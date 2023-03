Menina de 5 anos morre soterrada por neve que caiu do telhado no Colorado

Uma criança de 5 anos morreu soterrada com bloco de neve que caiu de um telhado em uma estação de esqui no Colorado.



A menina, seu irmão de 7 anos e seu pai foram pegos de surpresa e soterrados por um grande bloco de neve. A família Scottsdale, do Arizona, estava hospedada no Purgatory Resort em Durango, no Condado de La Plata.



Testemunhas viram a neve cobrir a família e pediram ajuda. Eles começaram a desenterrar a família até que chegasse ajuda.



Porém, quando os socorristas chegaram ao local e alcançaram a menina, ela não estava respirando. Ela ficou sob a neve por 19 minutos e tinha pulso quando foi levada para um hospital em Durango, mas não resistiu e faleceu dias depois, disse Jann Smith, coronel de La Plata County.



O pai e o filho também foram levados para o hospital. A polícia não revelou suas condições atuais, mas o Durango Herald informou que ambos estavam em estado grave ou crítico. Smith disse que o pai da criança ficou "bastante abalado" com o incidente.



O Purgatory Resort não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do jornal local McClatchy News na quinta-feira, 23 de março.



Durango fica no sudoeste do Colorado, a cerca de 400 milhas de Denver.

Fonte: Kansas City.