FDA aprova versão sem receita de Narcan - antídoto contra overdose por opioide

Com as mortes por overdose de drogas continuando perto de níveis recordes, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou nesta quarta-feira, 29, pela primeira vez, uma versão de venda livre do antídoto opioide Narcan.



"A aprovação de hoje do spray nasal de naloxona OTC ajudará a melhorar o acesso à naloxona, aumentar o número de locais onde está disponível e ajudar a reduzir as mortes por overdose de opioides em todo o país. Incentivamos o fabricante a tornar a acessibilidade ao produto uma prioridade, disponibilizando-o o mais rápido possível e a um preço acessível", disse o comissário da FDA, Dr. Robert Califf.

O spray nasal virá em uma embalagem com duas doses de 4 miligramas, caso a pessoa que tenha uma overdose não responda à primeira dose. No entanto, o fabricante do medicamento, Emergent BioSolutions, diz que a maioria das overdoses pode ser revertida com uma única dose. O produto pode ser dado a qualquer pessoa, até mesmo crianças e bebês.







Mais de um milhão de pessoas morreram de overdose de drogas nas duas décadas desde que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA começaram a coletar esses dados. Muitas dessas mortes foram causadas por opioides. As mortes por overdose de opioides aumentaram mais de 17% em apenas um ano, de cerca de 69.000 em 2020 para cerca de 81.020 em 2021, constatou o CDC.



As mortes por opioides são a principal causa de morte acidental nos EUA. A maioria está entre os adultos, mas as crianças também estão morrendo, principalmente após a ingestão de opioides sintéticos como o fentanil. Entre 1999 e 2016, quase 9.000 crianças e adolescentes morreram de envenenamento por opioides, com as taxas anuais mais altas entre adolescentes de 15 a 19 anos, descobriu o CDC.



Quase todos os estados dos EUA têm ordens permanentes que permitem que farmacêuticos ou outras organizações qualificadas forneçam o medicamento sem receita pessoal para pessoas que correm o risco de overdose ou estão ajudando alguém em risco, mas disponibilizá-lo sem receita pode torná-lo mais fácil para as pessoas acessarem o antídoto opioide.



Veja o relatório da FDA sobre o Narcan.

Fonte: CBS News.