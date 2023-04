Menino de 4 anos desaparece em floresta de NJ após sair de casa com o cachorro

Um menino de 4 anos desapareceu em uma floresta após sair de casa com o cachorro da família na cidade de Buena Vista Township, de acordo com a Polícia Estadual de Nova Jersey



Ele foi encontrado na floresta depois de sair de casa com seu labrador preto e se perder. A criança foi dada como desaparecida no início da noite de 30 de março. Os policiais e familiares a procuraram nos arredores de casa por mais de uma hora.



Durante a busca pelo menino, sua mãe e o policial estadual Ian Emmi o ouviram e seguiram seus gritos a quase um quilômetro de distância de sua casa.



O momento em que os policiais avistam a criança e correm para resgatá-la na floresta é visto em imagens de câmeras corporais compartilhadas pela polícia estadual. O cachorro ficou com a criança durante todo o tempo em que ela sumiu, mostra o vídeo.



O menino estava assustado, chorando e relata ter perdido os sapatos. Ele então é pego por um dos policiais e levado de volta. O labrado fica o tempo todo ao lado do menino. “Estamos gratos em informar que, devido à rápida resposta dos policiais e de sua mãe, a criança apavorada foi localizada com segurança e com boa saúde”, disse a polícia em um comunicado.



Buena Vista Township está localizada no sul de Nova Jersey, cerca de 40 milhas a sudeste de Filadélfia, Pensilvânia.



Estatísticas EUA



Nos Estados Unidos, cerca de 460.000 crianças são dadas como desaparecidas a cada ano, segundo dados do National Crime Information Center (NCIC) do Federal Bureau of Investigation (FBI).



De acordo com o Arquivo de Pessoas Desaparecidas do NCIC, em 31 de dezembro de 2021, havia 93.718 registros ativos de pessoas desaparecidas, dos quais menores de 18 anos representam 30.400 (32%) dos registros.



Existem vários tipos diferentes de crianças desaparecidas: fugitivos, raptos familiares, perdidos ou “jogados fora” e raptos não familiares. Avanços na tecnologia, comunicações por meio de alertas públicos e maior cooperação das autoridades policiais facilitam o processo de recuperação.



Alerta AMBER



“Os alertas AMBER (America’s Missing: Broadcast Emergency Response) são mensagens de emergência transmitidas quando uma agência de aplicação da lei determina que uma criança foi sequestrada e está em perigo iminente. As transmissões incluem informações sobre a criança e o sequestrador, incluindo descrições físicas, bem como informações sobre o veículo do sequestrador”.

O sistema AMBER Alert começou em 1996 e foi nomeado em homenagem a Amber Hagerman, uma criança de 9 anos que foi sequestrada em Arlington, Texas, e depois assassinada.

Todos os 50 estados, o Distrito de Columbia, Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA têm planos de Alerta AMBER para ajudar a encontrar crianças desaparecidas.

Em dezembro de 2021, o programa AMBER Alert foi creditado com a recuperação segura de 1.111 crianças.