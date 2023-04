Mulheres solteiras são uma força a ser reconhecida na compra de imóveis residenciais nos EUA

Apesar de lidar com rendas mais baixas do que os homens, um mercado imobiliário aquecido e hipotecas cada vez mais altas, as mulheres constituem o segundo maior grupo de compradores de imóveis nos Estados Unidos.

De acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR), desde 1981, as mulheres ocupam essa posição. Em 2023, as mulheres solteiras representavam 17% de todos os compradores de casas. Os homens solteiros, por outro lado, representavam apenas 9%. Casais, casados ou não casados, continuam sendo o grupo dominante, representando cerca de 70% das compras de imóveis.

Embora tenham que enfrentar muitas vezes obstáculos, as mulheres solteiras são um grupo de compradores muito determinado e motivado, e não permitem que dificuldades as impeçam de alcançar o sonho da casa própria.

De acordo com as estatísticas:

- Mulheres solteiras são donas e ocupam 10,76 milhões de lares nos EUA;

- 12,9% das casas americanas ocupadas pelos proprietários pertencem a mulheres solteiras;

- Somente após o ano de 1.900 que todos os estados permitiram que as mulheres possuíssem propriedades em seus próprios nomes;

- Após 1974 que as mulheres solicitaram e obtiveram hipotecas por conta própria - sem um co-signatário do sexo masculino;

- A idade média de uma mulher solteira que compra uma casa pela primeira vez é de 38 anos, em comparação com 37 para um homem solteiro;

- As mulheres gastam cerca de 2% a mais quando compram uma casa do que os homens e vendem por 2% menos. Como resultado, eles obtêm retornos anuais de 1,5%, ou US$ 1.600 por ano, em suas casas. Parece pouco, mas soma $ 20.000 em 13 anos (a duração média de ser dono de uma casa própria nos EUA);

- 17% dos compradores solteiros de hoje são mulheres; 9% são homens solteiros, em comparação com 11% e 10%, respectivamente, em 1981.

Existem muitas razões pelas quais as mulheres solteiras procuram se tornar proprietárias. Uma das principais motivações é que elas simplesmente querem a liberdade de possuir sua própria casa. Além disso, elas muitas vezes buscam a casa própria depois de uma desestabilização familiar, como um divórcio ou morte, por exemplo;

Outras mulheres também buscam a casa própria por outros motivos, como após o nascimento de um filho, para ficar perto de amigos e familiares ou devido a uma mudança de emprego, principalmente se recebeu um aumento de salário. Outras ainda o fazem para escapar das incertezas do mercado imobiliário, incluindo aumentos regulares de aluguel e a possibilidade de um contrato não ser renovado.

Uma pesquisa do Bank of America divulgada em 2022 mostrou que 65% das mulheres solteiras disseram que preferiam não esperar o casamento para comprar uma casa.