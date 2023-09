Atração turística na Pensilvânia é fechada após avistamento de brasileiro foragido

Um dos principais jardins botânicos do país foi fechado indefinidamente após relatos de que o brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua e fugitivo no sudeste da Pensilvânia foi avistado na propriedade.



Cavalcante foi visto novamente perto do jardim botânico Longwood Gardens, um popular cartão postal da cidade de Kennett Square, no condado de Chester, a cerca de uma hora da Filadélfia, pouco antes do meio-dia (horário local) da quinta-feira , 7, segundo o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens, que lidera a busca.



A área onde Cavalcante foi visto não fica longe de onde uma câmera de vigilância que flagrou o brasileiro caminhando pela mata duas vezes em uma hora na noite de segunda-feira, 4.



As buscas pelo , entraram nesta sexta-feira, 8, no nono dia. A atração turística foi fechada "até segunda ordem".



Após ter sido visto no jardim botânico, houve um outro possível avistamento de Cavalcante na noite de quinta-feira que estava sendo investigado, disse a polícia estadual, que não deu mais detalhes.

Bivens disse que ele e centenas de policiais de agências locais, estaduais e federais estão agora mais esperançosos com a possível captura de Cavalcante.

"Esta é uma operação incrível acontecendo aqui", disse Bivens na tarde de quinta-feira em entrevista a jornalistas. "Esta não é uma situação em que temos um policial sentado esperando a chegada de ligações."



A caçada por Cavalcante mobiliza, além de dezenas de agentes policiais, drones e helicópteros. Escolas foram fechadas e moradores aconselhados a não saírem de casa.

Segundo as autoridades, o brasileiro é "extremamente perigoso".



O brasileiro de 34 anos escapou da prisão do condado de Chester em 31 de agosto escalando um muro, escalando arame farpado e pulando de um telhado.



Até agora, Cavalcante escapou de centenas de policiais, incluindo equipes táticas com equipamento de combate completo, cães rastreadores, policiais a cavalo e em aeronaves. À medida que a busca entra na segunda semana, os moradores nervosos permanecem alertas para qualquer sinal do fugitivo. Incluindo a noite de quinta-feira, já houve nove avistamentos dele desde sua fuga. Cavalcante conseguiu roupas e outros suprimentos, disseram as autoridades.

Agora há uma recompensa de US$ 20 mil por informações que levem à sua captura.



Com informações do Philadelphia Inquirer e CNN.