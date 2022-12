Flórida fica em 1º lugar dos EUA em envolvimento dos pais na educação

O governador Ron DeSantis anunciou a classificação da Flórida como o estado número um do país em envolvimento dos pais na educação, de acordo com o Center for Education Reform’s Parent Power! Index (PPI!).



O Index estreou em 1999 e mede até que ponto os estados têm políticas que colocam os alunos em primeiro lugar, valorizam as necessidades únicas de cada família e capacitam os pais a supervisionar a educação de seus filhos. Cada estado foi classificado usando três critérios: programas de escolha, escolas charter e inovação. No geral, a Flórida obteve 94,6%, liderando todos os 50 estados e o Distrito de Columbia.



“O envolvimento dos pais é importante para o sucesso de uma criança na escola e na vida, e na Flórida temos orgulho de proteger o direito dos pais de se envolver na educação de uma criança”, disse DeSantis.

“Esse reconhecimento continua a mostrar que a Flórida é líder nacional em escolha de escolas, empoderamento dos pais e educação como um todo.”



“A Flórida sempre protegerá o direito dos pais de criar seus filhos da maneira que acharem melhor”, disse o comissário do Departamento de Educação, Manny Diaz, Jr. “Temos orgulho de oferecer uma variedade de opções educacionais para os pais sem limitações de localização ou renda. Como o resto da nação segue a liderança do governador Ron DeSantis, o Departamento de Educação continuará a apoiar iniciativas que defendem os direitos dos pais e expandem a escolha da escola”.



Classificação da Flórida por categoria:



Nº 1 no país em aprendizado digital e personalizado

Nº 1 no país em programas de escolha

Nº 2 no país para escolas charter

Nº 3 no país em qualidade de professores.



A Flórida também recebeu pontuações altas em liderança, resposta à COVID-19 e transparência.



Para saber mais sobre o índice e a metodologia usada no Index, clique aqui.

In Florida, we are committed to protecting parents’ right to be involved in their child’s education, and we are proud to be leading the charge nationwide. pic.twitter.com/fExLdQqOHL