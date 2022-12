Governo aponta diminuição de crimes na Flórida; dados não batem

Um relatório publicado sobre diminuição de crimes na Flórida tem inconsistência de dados, de acordo com especialistas. As informações do relatório oficial, publicado pelo estado da Flórida, dizem que o crime caiu para o menor nível em 50 anos e diminuiu 8,3%, comparando 2021 com 2020.

A razão para este documento — que mostra a redução de 4,3% nos crimes violentos e de 10,7% nos crimes contra a propriedade — estar confuso e incompleto é que as agências policiais na Flórida e nos Estados Unidos estão em transição para um novo sistema de registro, criado pelo FBI. Algumas agências da Flórida enviaram dados usando a metodologia antiga, algumas usaram a nova metodologia e algumas enviaram dados usando ambas.

Esta nova metodologia para rastrear o crime foi usada em apenas 165 das 404 forças de segurança da Flórida. Todas as outras, que cobrem 57,5% da população, usaram o sistema antigo, de acordo com o Departamento de Polícia da Flórida. As diferenças nas duas metodologias tornam problemáticas as comparações ano a ano e, embora os pesquisadores digam que o novo sistema será uma melhoria a longo prazo, a transição de um para outro criou, entretanto, pontos cegos nos dados.

O departamento de polícia cita 38.524 a menos dos chamados “crimes de índice” em 2021 em comparação com o ano anterior. Há sete crimes de índice divididos em crimes violentos (homicídio, ofensas sexuais, roubo e agressão agravada) e crimes contra a propriedade (roubo, furto e furto relacionado a veículo motorizado).



Fonte: Tampa Bay Times