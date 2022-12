Fumar nas praias de algumas cidades da Flórida passa a ser proibido

A partir do próximo domingo, 1º de janeiro de 2023, fumar nas praias e parques públicos de Miami Beach pode dar multa ou até prisão.



A lei de Miami Beach vem depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou um projeto de lei em junho permitindo que cidades e condados regulassem o fumo de produtos de tabaco em praias e parques.

Desde então, outras cidades e condados também votaram leis semelhantes. Sarasota, St. Petersburg e Pinellas County são alguns locais que estão avançando com a proibição de fumar nas praias.



As bitucas de cigarro são "de longe" o item mais comum que polui as praias, parques e cursos d'água da cidade, disse o procurador da cidade, Rafael Paz, em um memorando. Eles são difíceis de limpar e contêm produtos químicos tóxicos e microplásticos que têm um impacto negativo no meio ambiente, justificaram os legisladores.



QUAIS PRODUTOS DE TABACO SÃO PROIBIDOS?



Cigarros, charutos, tabaco para cachimbo e quaisquer outros produtos de tabaco aceso não serão permitidos nas praias e parques. A única exceção são os charutos não filtrados, que foram excluídos do projeto de lei de DeSantis.



QUAIS SÃO AS PUNIÇÕES?

Violar a lei pode levar a multas - ou até prisões a critério da polícia de Miami Beach. Para uma primeira infração, a multa é de $ 100. Por um segundo, US$ 200. A multa pela terceira infração sobe para US$ 500. E você ainda pode pegar até 60 dias atrás das grades.



Miami Beach aprovou outras leis relacionadas ao fumo. A cidade proibiu o fumo público de maconha e cânhamo em 2019.







Miami Beach não é a única cidade turística com restrições para fumar na praia. Os líderes do condado de Monroe aprovaram a proibição de fumar na praia em agosto. Vaping e fumar maconha medicinal ainda são permitidos.



A proibição acarreta multa de até US$ 100 para a primeira violação. A cidade de Key West ainda permite fumar em suas praias, incluindo Smathers Beach em South Roosevelt Boulevard. O popular Parque Estadual Histórico Fort Zachary de Key West, controlado pelo estado da Flórida, permite fumar ao ar livre.



Já nos condados de Palm Beach e Broward, as prefeituras de Delray Beach, Boca Raton, Deerfield Beach, Fort Lauderdale e Boynton Beach discutem projetos de lei semelhantes.