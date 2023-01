Temperatura chegará a abaixo de zero na Flórida novamente

Este fim de semana promete ser ensolarado, mas frio na Flórida. Haverá uma grande queda de temperatura nos próximos dias, inclusive na região sul, graças a uma nova frente fria, de acordo com a previsão do tempo.



A frente fria traz possibilidade de pancadas de chuva e estará mais no mar até a noite desta sexta-feira, com ventos trazendo o frio brusco durante a madrugada e a manhã de sábado, 14, para a parte continental.



As temperaturas passarão de máximas em torno de 80°F hoje para meados de 40°F na manhã de sábado.

A sensação térmica será de 30°F em, algumas partes da região central e sul, que tem máxima prevista de 60°F e a mínima de 40°F.



A previsão para a manhã de domingo é de que as temperaturas atinjam 43°F em Miami e 42°F em Fort Lauderdale.



Na região central do estado, alertas de resfriamento do vento foram implementados nos condados de Volusia, Lake, Seminole, Orange, Osceola e Brevard, começando à meia-noite até as 10h da manhã de sábado.



Parece que as temperaturas em toda a área estarão na casa dos 20°F e 30°F . O primeiro dia de alerta meteorológico será apenas pela manhã, pois as temperaturas devem subir para os 50°F graus à tarde.



Alertas de resfriamento pelo vento estão em vigor para os condados de Indian River, Okeechobee, St. Lucie e Martin, das 12h às 10h de sábado. A perigosa exposição ao vento frio pode afetar as plantações e levar à hipotermia em caso de exposição prolongada. Os máximos chegarão aos 50°F no sábado e aos 60°F no domingo.



As temperaturas cairão abaixo de zero em Marion, Sumter, interior de Flagler, NW Volusia e nos condados do norte de Lake. O resto da área terá temperaturas na casa dos 30°F . A tarde de domingo terá sol e temperaturas na casa dos 60°F.



A segunda-feira estará fria, mas não tanto quanto no fim de semana, com temperaturas na casa dos 30°F , enquanto o resto da área estará na casa dos 40°F . O resto da próxima semana está se preparando para ser lindo.



O Condado de Broward declarou um alerta de emergência de clima frio de dois dias para ajudar os residentes a se prepararem. Os residentes que precisam ficar em um abrigo durante essas noites são aconselhados a se encontrarem às 18h todas as noites no Exército de Salvação (1445 W. Broward Boulevard) e no HOPE South Florida Shelter (1100 N. Andrews Avenue) para transporte.