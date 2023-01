Veja datas de entrada gratuita em Parques Nacionais dos EUA em 2023

Se você é fã de visitar parques nacionais nos Estados Unidos, em algumas dias do ano a entrada é gratuita. O National Park Service anunciou que, em 2023, haverá pelo menos cinco dias em que a entrada nos locais será gratuita para o público.

Essas datas específicas são:



16 de janeiro (Dia de Martin Luther King, Jr.)

22 de abril (primeiro dia da Semana do Parque Nacional)

4 de agosto (grande dia americano ao ar livre)

23 de setembro (Dia Nacional das Terras Públicas)

11 de novembro (Dia dos Veteranos)







Na Flórida, os parques cujos visitantes não pagam nessas datas específicas são:



Canaveral National Seashore

Castillo de San Marcos National Monument

Dry Tortugas National Park

Everglades National Park

Gulf Islands National Seashore

Veja a lista de parques nacionais em outros estados onde a entrada será gratuita nesses dias.



Taxa de entrada e passe anual



Em dias diferentes dos cinco mencionados, os parques cobram uma taxa de entrada, embora as pessoas também possam obter acesso comprando um passe anual de US $ 80 para os parques nacionais bonitos da América e as terras recreativas federais.

Há também passes gratuitos ou com desconto disponíveis para idosos, militares atuais, famílias de alunos da quarta série e cidadãos com deficiência.

Para saber mais sobre a variedade de passes oferecidos pela série America the Beautiful National Parks and Federal Recreational Lands Pass, clique aqui.

Fonte: Local 10.