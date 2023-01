Aeroporto Internacional de Orlando é eleito o pior em atraso de voo nos EUA

O Aeroporto Internacional de Orlando teve o maior número de atrasos de voos em 2022, ganhando o título de pior aeroporto do país - ou assim diz o site de planejamento de férias Family Destinations Guide.



Os editores do site compilaram dados do Bureau of Transportation Statistics para determinar quais aeroportos nos EUA têm os atrasos mais longos e a maior incidência de atrasos.

Com grande frequência de visitantes atraídos em parte pelos parques temáticos, incluindo Disney e Universal, o Aeroporto Internacional de Orlando foi o que mais atrasos teve, com 28,24% de todos os voos atrasados em 2022 e um dos quatro aeroportos da Flórida listados entre os 10 piores aeroportos dos EUA.



Ele foi seguido por Newark, um dos grandes aeroportos da cidade de Nova York, ondem os atrasos nos voos representaram 26% das partidas. Fort Lauderdale foi o próximo com pouco menos de 26%. Tampa seguiu com 25% e depois Miami com 24%.



Orlando recebe quase 20 milhões de passageiros anualmente, tornando-se o sétimo aeroporto mais movimentado do país. As companhias que usam o aeroporto com mais frequência são JetBlue, Southwest e Spirit. Construído em 1940, o aeroporto era originalmente uma base militar.



Os maiores parques temáticos de Orlando são vários operados pela Disney, alguns administrados pela Universal e SeaWorld. A Disney World recebe quase 60 milhões de visitantes por ano, o que sobrecarregaria qualquer aeroporto.



Com base no tráfego do parque temático, o problema do aeroporto de Orlando não vai desaparecer, dizem especialistas da área de turismo.



Além disso, o hub aéreo de Orlando, também considerado um dos aeroportos mais movimentados do país no início do ano passado, recentemente viu trabalhadores pressionando por salários mais razoáveis, benefícios e melhores condições de trabalho, especialmente em meio às ondas de transmissão da COVID-19.