Cerca de US$ 2 milhões em cocaína são descobertos em Florida Keys

Quase US$ 2 milhões em cocaína embalada foram descobertos esta semana em Lower Keys durante dois incidentes separados, confirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Monroe nesta terça-feira, 24.

De acordo com Adam Linhardt, porta-voz da agência, as drogas foram encontradas em Big Pine Key entre 15h30 e 18h na segunda-feira. O gabinete do xerife disse que as duas apreensões valem “quase US$ 2 milhões” nas ruas, enquanto a Patrulha de Fronteira dos EUA, que tomou posse das drogas, estima o valor em US$ 2,3 milhões.



Ele disse que três pacotes – cada um contendo 10 pacotes separados de cocaína – com um peso total de quase 75 libras – foram encontrados por um morador perto da água em Long Beach Road.

Outros 25 pacotes com um peso total de cerca de 30 quilos foram encontrados perto da costa de Big Pine Key por uma pessoa que fez a denúncia.

As drogas já foram entregues à polícia, que investiga de onde elas se originaram.



Não é a primeira vez que a droga chega às praias da costa da Flórida. Em novembro do ano passado, agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA encontraram três quilos de cocaína quando abriram um pacote suspeito que apareceu perto da costa de Cabo Canaveral. O valor estimado foi de $ 43.000 nas ruas.



Em outubro, um bom samaritano caminhando por Daytona Beach descobriu um pacote que, segundo as autoridades, continha quase 5 quilos de cocaína. Na mesma época, em Vero Beach, policiais da Flórida descobriram 50 pacotes embalados individualmente de cocaína em pó no valor de US$ 1,7 milhão.