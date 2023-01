DeSantis assina nova execução de pena de morte na FL para fevereiro

O governador republicano Ron DeSantis assinou na segunda-feira, 23, a data de execução do próximo no corredor da pena de morte - um homem que foi condenado por esfaquear fatalmente uma mulher em 1990 em Tallahassee.



A execução por injeção letal de Donald David Dillbeck, de 59 anos, será no próximo dia 23 de fevereiro. A pena de morte foi estabelecida pelo assassinato de Faye Vann em 1990. Na época do crime, ele havia saído da custódia dois dias antes, incluído em um programa de ressocialização após cumprir 11 anos no regime fechado por uma sentença de prisão perpétua pela morte do vice-xerife do condado de Lee, Dwight Lynn Hall, em 1979.

Com a confirmação pelo governador, esta será a primeira execução na Flórida desde que Gary Ray Bowles foi condenado à morte em junho de 2019. Foi o mais longo período que o estado passou sem realizar uma execução desde 1983.



Na Flórida, onde 301 pessoas estão atualmente no corredor da morte, uma data de execução é marcada pelo governador, que assina uma sentença de morte. Em comparação, no Texas – o estado de pena de orte mais ativo do país – um tribunal determina as datas de execução.



DeSantis criticou a decisão do júri do condado de Broward de não sentenciar Nikolas Cruz à morte por atirar fatalmente em 17 alunos e professores em uma escola ensino médio de Parkland em 2018.



Em comparação, seu antecessor imediato, o atual senador republicano dos Estados Unidos Rick Scott, supervisionou 28 execuções. Desde que a Suprema Corte dos EUA restabeleceu a pena de morte em 1976, a Flórida tem sido um dos estados mais ativos na realização de execuções.



Fonte: Tallahassee Democrat.

