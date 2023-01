Mulher encontra cabeça de rato dentro de ravióli comprado em supermercado de Miami

Uma mulher teve uma surpresa desagradável depois de comprar um pacote de ravióli em um supermercado em Miami. A cliente comprou alguns raviólis no Costco, em West Flagler, em Miami, e encontrou o inimaginável: uma cabeça de rato.



A descoberta foi denunciada pela jornalista María Alesia Sosa, que, através de suas contas no Instagram e no Twitter, mostrou o vídeo com a história que aconteceu com sua amiga.



A mulher disse que foi ao supermercado fazer as compras do mês e aproveitou para comprar uns raviólis de espinafres e queijo, que vieram embalados e eram da marca Kirkland.



Segundo ela, a amiga estava comendo quando encontrou a cabeça do rato dentro de um dos raviólis. "Tinha até bigodes", diz no vídeo.



A mulher, que está grávida, gravou um vídeo para ter provas e relatar o ocorrido. Na gravação ela mostra as notas fiscais da compra que fez e o número de série do produto. O material, segundo contou posteriormente a amiga jornalista em suas redes sociais, foi remetido à FDA, a Food and Drug Administration, para averiguação.

Em resposta ao ocorrido, o Cotsco lamentou o episódio e recomendou que os produtos comprados fossem devolvidos ao supermercado e que a compradora será reembolsada, informou o Univision Noticias.

Em resposta à denúncia, muitos usuários deixaram seus comentários no final da publicação, alguns mostraram sua descrença, argumentando que a mulher não tinha como verificar se isso realmente estava no ravióli e outros acreditaram nela e a aconselharam a tomar providências.