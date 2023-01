Homem assalta Wells Fargo em Deerfield Beach; FBI busca por suspeito

O FBI ((Departamento Federal de Investigação dos EUA) está procurando por um homem que, segundo eles, roubou um banco em Deerfield Beach na quarta-feira, 25.

O assalto ocorreu por volta das 16h55 na agência do Wells Fargo Bank no 1862 W. Hillsborough Blvd.

De acordo com o porta-voz do FBI, Jim Marshall, o ladrão, que usava máscara, óculos e gorro para esconder sua identidade, entrou no banco e exigiu dinheiro de um caixa.



Nenhum ferimento foi relatado e nenhum tiro foi disparado, disse Marshall. Não foi confirmado quanto de dinheiro foi levado.



Qualquer pessoa com informações sobre o roubo ou qualquer outra investigação do FBI deve ligar para 754-703-2000.



O sul da Flórida testemunhou um aumento nos assaltos a bancos devido à pandemia, relatou o Sun Sentinel. Criminosos usaram a pandemia em benefício próprio, já que entrar em bancos usando máscaras cirúrgicas e luvas se tornou normal.





- De acordo com as estatísticas de assaltos a bancos do FBI, houve 1.338 assaltos a bancos comerciais nos EUA somente em 2020.



- A maioria dos assaltos a bancos em 2019 aconteceu em uma sexta-feira. De acordo com o FBI, houve um total de 509 assaltos a banco nos EUA que aconteceram em uma sexta-feira em 2019, tornando-o o dia mais popular da semana.



- A hora mais comum do dia para ocorrer um assalto a banco é entre 15h e 18h.



- Os bancos perderam cerca de US$ 482 milhões devido a roubos, ou US$ 4.213 por infração. Em relação às armas, 44,8% dos assaltantes usaram armas de fogo, 36,4% armas de fogo e 8,5% facas ou instrumentos cortantes.



- $ 282 milhões é o maior dinheiro já roubado em um clássico assalto a banco. Foi em Bagdá, Iraque, em 11 de julho de 2007.



- Em 2020, houve zero assaltos a bancos na África do Sul.



- O maior assalto a banco de todos os tempos foi liderado pelo ex-presidente iraquiano - Saddam Hussein.



- Os ataques cibernéticos a bancos durante a pandemia aumentaram 238%.



- Houve 2.160 assaltos a bancos comerciais apenas nos EUA em 2019.



- O primeiro assalto a banco na história dos Estados Unidos aconteceu em 1866.



- O assalto a banco mais notório nos EUA aconteceu na Califórnia em 1972 e foi liderado por Amill Dinsilo.



- Houve um total de 25 feridos durante assaltos a banco em 2019 nos EUA



- Preso aos 92 anos, J.L. Hunter Rountree é o ladrão de bancos mais velho dos Estados Unidos.