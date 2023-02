Ron DeSantis anuncia mudanças no sistema de ensino superior da Flórida

O governador Ron DeSantis anunciou nesta terça-feira, 31, um pacote de grandes reformas no sistema de ensino superior da Flórida, incluindo controles mais rígidos sobre a posse do corpo docente, o estabelecimento de “institutos cívicos” em três universidades e proibições de programas de diversidade, equidade e inclusão.



Falando em uma coletiva de imprensa em Bradenton, o governador elogiou a classificação da Flórida pelo US News & World Report como o melhor estado para o ensino superior antes de revelar um plano que, segundo ele, realinharia as universidades com suas missões.



“Há realmente um debate sobre qual é o propósito do ensino superior, particularmente os sistemas de ensino superior com financiamento público”, disse ele. “Você tem a visão dominante, que eu acho que não é a visão correta, de impor o conformismo ideológico, de provocar o ativismo político. Em vez disso, precisamos que nossos sistemas de ensino superior promovam a excelência acadêmica”.

Segundo DeSantis, a nova proposta de ensino superior baseia-se nas reformas de 2022:



- Cursos básicos enraizados na tradição ocidental

- Eliminação das burocracias DEI/CRT

- Reforçar institutos com foco cívico na UF, FSU e FIU

- Responsabilidade adicional para professores efetivos





O ativismo muitas vezes se manifesta em “burocracias DEI” que impõem uma agenda, argumentou DeSantis, referindo-se a programas de diversidade, educação e inclusão.



Sua proposta proibiria as escolas estaduais de apoiar esses programas ou atividades relacionadas à teoria crítica de raça – ambos os quais DeSantis descreveu como divisivos. “É muito dinheiro”, disse o governador, que recentemente exigiu que todas as faculdades e universidades estaduais informassem quanto gastaram em tais iniciativas.







O plano de DeSantis também permitiria que os conselhos de curadores e reitores das universidades conduzissem revisões de membros efetivos do corpo docente “a qualquer momento”, além das revisões periódicas que já ocorrem. “Eles podem ser demitidos se não cumprirem as expectativas", disse.







Ele também propõe mudanças nos padrões e no conteúdo do curso “para garantir que o ensino superior esteja enraizado nos valores da liberdade e da tradição ocidental”.



DeSantis disse que todos os alunos que se formarem nas universidades da Flórida serão obrigados a fazer cursos de educação geral que incluam “história e filosofia reais que moldaram a civilização ocidental”.



Seu plano exigiria que as escolas “priorizassem os alunos graduados com diplomas que levassem a empregos com altos salários, não diplomas projetados para promover uma agenda política”.



Além disso, ele propõe elevar os “institutos cívicos” existentes na Universidade da Flórida, na Universidade Internacional da Flórida e na Universidade Estadual da Flórida. Os institutos seriam “reorientados” para desenvolver cursos e currículos “que possam ser usados para educar a próxima geração sobre os valores da liberdade e do constitucionalismo”.







O folheto também incluía informações sobre as propostas orçamentárias do governador para o ensino superior. DeSantis propõe US$ 100 milhões para “recrutamento e retenção de docentes altamente qualificados em universidades estaduais”, mais US$ 15 milhões para recrutamento de docentes e estudantes no New College of Florida, onde ele planeja uma reforma liderada pelos conservadores.



Fonte: Miami Herald.