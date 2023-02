Polícia da Flórida busca US$ 20 milhões para substituir e expandir sistema de biometria

A polícia da Flórida está em busca de US$ 20 milhões para substituir e expandir seu sistema de biometria. O antigo sistema de busca de impressões digitais da Flórida pode receber uma substituição atrasada capaz de gerenciar outras biometrias, incluindo reconhecimento facial e varreduras de íris, se os legisladores decidirem financiar a reforma.



O Departamento de Aplicação da Lei da Flórida está buscando cerca de US$ 20 milhões até 2025 para cobrir o custo de migração de seu banco de dados existente do Sistema de Identificação Biométrica (BIS) para um armazenado em uma nuvem da Microsoft. O software a ser usado para o sistema – o Sistema de Identificação Multibiométrica (MBIS) – é um produto carro-chefe da empresa francesa de tecnologia de identidade IDEMIA.



O novo sistema será muito mais rápido e mais espaçoso do que o sistema BIS que a Flórida usa desde 2009, que não é mais atualizável, disse Lucy Saunders, chefe do Bureau de Informações Criminais, ao Subcomitê de Apropriações da Justiça da Câmara na terça-feira.

Ele ainda poderá encaminhar dados ao Federal Bureau of Investigation para verificações de antecedentes criminais. Ele também terá recursos que complementam os sistemas de reconhecimento facial que a Flórida agora usa e as tecnologias de identificação de íris, embora nenhum dos dois seja um componente ativo do MBIS do estado a princípio.



“A parte de reconhecimento facial disso – incluímos essa modalidade de capacidade no sistema”, disse Joey Hornsby, diretor de serviços de tecnologia da informação da FDLE. “Não estamos avançando com o reconhecimento facial no sistema. Acabamos de incluí-lo como uma prova de futuro, então (nós o temos) na eventualidade de querermos fazer isso a longo prazo.

Saunders disse que o projeto de modernização levará de 25 a 30 meses “em uma abordagem em fases”, custando US$ 8,16 milhões este ano – uma quantia para a qual a FDLE já se inscreveu – mais US$ 11,7 milhões para o ano fiscal de 2024-25 e US$ 10 milhões todos os anos depois para manutenção. e suporte.

Os legisladores já aprovaram US$ 3,9 milhões para o projeto no ano passado.



Fonte: Florida Politics.