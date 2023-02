DeSantis anuncia proposta de alívio fiscal 'focada na família' de US$ 1,1 bilhão

O governador Ron DeSantis anunciou nesta quarta-feira,1, em Tallahassee, um orçamento de 2023-2024 de US$ 1,1 bilhão para uma proposta de alívio fiscal "focada na família".



Dentro do orçamento proposto chamado "Framework for Freedom", que totaliza um recorde de $ 114,8 bilhões, haverá isenção de impostos na compra de itens essenciais para os pais, como fraldas, lenços umedecidos, berços, carrinhos de bebê, roupas infantis e brinquedos e livros infantis.



A proposta prevê também isenção de impostos por um ano para itens domésticos, como toalhas de papel, papel higiênico e sacos de lixo que custam menos de US$ 25, além de medicamentos e rações para animais de estimação vendidos sem receita.



A lista de "feriados fiscais" , período em que os itens serão vendidos sem impostos, inclui o tempo de volta às aulas de duas semanas no outono e na primavera, o período de preparação para desastres (furacão) de duas semanas, períodos de uma semana para ferramentas e casa, semana da liberdade e eletrodomésticos Energy Star.

Também inclui US$ 500 milhões para seu novo programa de redução de pedágio, que, segundo ele, fornecerá 50% de créditos aos motoristas com SunPass que registrarem 35 ou mais viagens por pedágio mensalmente.

DeSantis também disse que seu plano é fazer com que a Disney pague sua “parte justa” de impostos e perca o “status especial”.

DeSantis se encontrou com Chris Spencer, que atua como seu diretor de política e orçamento, na sala de reuniões do gabinete do Capitólio da Flórida, de acordo com a assessoria de imprensa do governador, onde afirmou "não permitir nenhum aumento nas mensalidades”, disse DeSantis sobre as universidades e faculdades estaduais.



"A Flórida está mais forte do que nunca", declarou DeSantis após mencionar o estado que resiste à pandemia de COVID-19, aumento da inflação e escassez nacional e problemas na cadeia de suprimentos.

DeSantis observou a baixa taxa de desemprego do estado e o rápido crescimento do Sunshine State como parte do sucesso da Flórida.

O governador disse que o sucesso do estado explica as grandes reservas, que ultrapassam US$ 15 bilhões. Por sua vez, DeSantis disse que permite que o estado proponha US$ 2 bilhões em benefícios fiscais em todo o estado.