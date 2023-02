Vídeo mostra briga violenta entre alunas na West Broward High School (FL)

Uma briga brutal entre várias adolescentes foi registrada na West Broward High School em 24 de janeiro e terminou na polícia. Não se sabe quem deu o primeiro soco e do que se tratava, mas a violenta briga envolveu meninas de 15 a 17 anos.



O vídeo começa com um segurança da escola segurando uma garota de camisa azul pelas costas enquanto outra se aproxima dela gritando e parecendo querer brigar. Então o caos absoluto irrompe. Um grupo de garotas parece atacar outra garota e desferir soco após soco.



Um segurança da escola tenta separar a briga, mas não consegue. A garota cai e três então continuam a socá-la no chão e puxar seu cabelo. Um aluno tenta impedir, mas não consegue, enquanto uma multidão de alunos assiste e grava em seus telefones.



A briga durou mais de 30 segundos antes que o segurança da escola separasse todas as garotas envolvidas.



“Ela estava tentando defender a amiga, tenho certeza, foi uma amiga que começou, ela entrou para defender ela e acabou sendo agredida. É um cenário infeliz", disse ao Local 10 o aluno Daniel Demelo.



“Não sei os motivos da briga, mas o simples fato de estarem lutando contra uma única pessoa já é perturbador”, disse um pai que preferiu não se identificar. “Minha preocupação é que este não seja o primeiro. O feedback que recebo da minha filha é que as brigas são cada vez mais frequentes”.



A polícia de Pembroke Pines prendeu duas alunas, acusando-as de crime de agressão agravada. Além das duas prisões, acusações podem estar pendentes para os outros três envolvidos.



O diretor da West Broward High enviou uma carta aos pais após o incidente, que dizia, em parte, que a briga foi um incidente isolado e que "a matriz disciplinar das Escolas Broward continuará a ser seguida para todos os incidentes. Além disso, os alunos que filmam e/ou incitam a perturbação também estão sujeitos a consequências disciplinares. Estamos implementando ativamente as coisas para eliminar esse comportamento”.



A garota que foi vista no vídeo sendo espancada não ficou gravemente ferida e a investigação continua ativa e em andamento, informou o Local 10.







Comportamento violento e desrespeitoso em sala de aula levou um número impressionante de 50 professores e motoristas de ônibus a abandonar um distrito escolar da Flórida nos últimos dois anos.

Em todas as escolas da Flórida, houve um surto em massa de altercações físicas de estudantes, algumas a ponto de exigir atenção médica profissional, deixando pais e funcionários se perguntando por que tantos alunos estão participando de interrupções violentas das atividades escolares em comparação com anos anteriores, analisa o portal de estudantes wrhsstampede.com.



Somente no condado de Pasco, mais de 500 lutas foram registradas no ano letivo de 2021-22, levando o superintendente Kurt Browning a divulgar sua declaração abordando as preocupações e como o distrito tomará medidas, segundo o site.



Outros condados como Palm Beach também sentiram o pico. Há pouco mais de um mês, o Royal Palm Beach High foi abalado quando uma briga tão violenta mandou 10 alunos para o hospital e exigiu que os policiais presentes aplicassem spray de pimenta para dispersar a multidão.

Outra luta semelhante em Vero Beach resultou em 16 prisões. Essas brigas geralmente levam a um bloqueio escolar inteiro e, às vezes, ao fechamento da escola por um dia para manter os alunos seguros.



As escolas estão sendo forçadas a explorar métodos para corrigir comportamentos violentos por meio de expulsão, suspensão ou outras medidas disciplinares. No entanto, a melhor maneira de evitar brigas pode ser corrigir padrões insidiosos desde o início. Julie Marks, diretora da Chester Taylor Elementary, empregou esse método na progressão disciplinar da escola.

“Se notarmos tendências violentas, oferecemos a esses alunos aconselhamento e mentores”, disse Marks. “Ser proativo ajuda.”



Tratar o desejo de uma criança de lutar como uma solução para seus problemas é essencial se as escolas quiserem ver uma solução mais permanente para seu pico de violência. Quando soluções não violentas para questões como o bullying são ensinadas a alunos adolescentes, é menos provável que eles se envolvam em brigas como forma de lidar com os problemas.

“Prevenir a violência escolar requer abordar os fatores que colocam as pessoas em risco ou as protegem da violência.” O CDC declarou: “A pesquisa mostra que os esforços de prevenção por professores, administradores, pais, membros da comunidade e até mesmo alunos podem reduzir a violência e melhorar o ambiente escolar”.