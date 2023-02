Frente fria reduz temperaturas e aumenta chances de chuva no fim de semana

Uma frente fria passará pela Flórida nesse final de semana, aumentando também os ventos e as chances de chuva em toda a área central e sul, com cobertura em torno de 80% do estado. Pode haver trovões e raios (lembrando que a Flórida é campeã em raios no país).



Nesta sexta-feira, 3, as temperaturas costeiras estão na casa dos 70°F, com rajadas de vento ficando mais fortes. No sábado, as temperaturas começarão a cair.



No final desta sexta-feira e no fim de semana, essa frente aumenta as chances de tempestade para 70% no sábado ao longo da costa do sul da Flórida e 60% a 50% mais a oeste.



Rajadas de vento de até 29 mph no sábado e as perigosas condições marinhas, incluindo altas correntes nas praias costeiras, acompanham os aguaceiros e tempestades. A chance de tempestade de domingo é de 50%.



Antes da frente fria, o sul da Flórida verá mais calor. A máxima prevista para Miami é de 89°F. O antigo recorde de 85°F em um dia como hoje foi em 1985. Fort Lauderdale e Marathon também estão na disputa de lugares com temperaturas mais altas.



O fim de semana será comparativamente ameno, com máximas em torno de 78°F e mínimas em torno de 71°F, e menos cobertura de tempestade em comparação com o continente, de acordo com o serviço meteorológico de Key West.



Há 60% de chance de chuva no sábado, segundo a previsão.



Na região extremo sul da Flórida, em Florida Keys, as chances de chuva são de 20% na sexta-feira e 30% no sábado e domingo.