Risco de infecção bacteriana provoca recall de colírio na Flórida e em outros estados

Um surto de bactérias “extensivamente resistentes a medicamentos” na Flórida, Nova York, Texas, Califórnia e outros oito estados levou a um recall voluntário pela Global Pharma Healthcare de dois tipos de colírios.

Uma investigação está em andamento em vários estados sobre um conjunto de infecções que resultaram em perda de visão, hospitalização e uma morte, de acordo com um alerta para profissionais de saúde dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Na quinta-feira, 2, a Food and Drug Administration dos EUA publicou um recall voluntário pela Global Pharma Healthcare, incluindo duas marcas: EzriCare's e Delsam Pharma's colírios lubrificantes para lágrimas artificiais. O colírio pode estar contaminado, de acordo com o recall, e pode estar associado à investigação em andamento do CDC sobre infecções "extensivamente resistentes a medicamentos" que não responderam a uma variedade de antibióticos.

A maioria dos pacientes com infecções incluídos na investigação do CDC relataram o uso dos colírios. Os casos datam de maio de 2022, com 55 casos em 12 estados. Muitos estavam vinculados a quatro unidades de saúde diferentes. O nome de marca mais comum relatado foi EzriCare, levando o CDC a recomendar que as pessoas parassem de usar essa marca por enquanto antes que um recall fosse postado pelo FDA.



Estão no recall:



-O colírio EzriCare têm NDC No. 79503-0101-15 e código UPC 3 79503 10115 7.

-O colírio Delsam Pharma têm NDC No. 72570-121-15 e código UPC 72570-0121-15.



No entanto, os pacientes relataram usar mais de 10 marcas de lágrimas artificiais, de acordo com o alerta, às vezes usando várias marcas. A Global Pharma Healthcare fabrica gotas EzriCare e Delsam Pharma - as únicas marcas atualmente incluídas no recall.



Em um comunicado, a Global Pharma Healthcare disse que está "cooperando totalmente" com as autoridades de saúde dos EUA na investigação, mas até agora "não determinamos se nossa fábrica é a fonte da contaminação".



Os sintomas de uma infecção ocular incluem secreção ocular (amarela, verde ou clara), dor ocular, vermelhidão do olho ou da pálpebra, sensação de que algo está no olho, aumento da sensibilidade à luz e visão embaçada, de acordo com o CDC. As infecções oculares podem ser graves e você deve procurar atendimento médico imediatamente se tiver sintomas.



Em comunicado, o CDC diz que há um surto de "Pseudomonas aeruginosa extremamente resistente a medicamentos" que atingiu 55 pessoas na Califórnia, Flórida, Texas, Nova York, Colorado, Connecticut, Nova Jersey, Novo México, Nevada, Utah, Washington e Wisconsin. As consequências incluíram hospitalização, infecção da córnea resultando em perda total da visão e morte por infecção da corrente sanguínea.



O atual recall afeta todos os lotes "dentro do prazo de validade" de ambas as marcas. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com o distribuidor da EzriCare pelo telefone 1-518-738-7602 ou [email protected], e com a Delsam Pharma pelo telefone 1-866-826-1309 ou [email protected].