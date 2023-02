Legislativo da Flórida abre sessão sobre distrito da Disney e imigrantes indocumentados

Os legisladores da Flórida abrem a sessão legislativa nesta segunda-feira, 6, para concluir a aquisição estadual do distrito autônomo do Walt Disney World e expandir um programa de realocação de imigrantes, prioridades conservadoras importantes do governador republicano Ron DeSantis.

Os líderes republicanos do estado, em coordenação com DeSantis, ordenaram que o Legislativo se reunisse em uma sessão especial para reestruturar o Reedy Creek Improvement District, como o governo da Disney é conhecido.



Os legisladores também considerarão uma proposta para criar um departamento estadual focado na realocação de imigrantes, uma medida que ocorre depois que o governador levou um grupo de imigrantes sul-americanos do Texas para Massachusetts em protesto contra a política federal de fronteiras.

A sessão continua com o foco de DeSantis em questões sociais, incluindo orientação sexual, gênero e imigração, enquanto o governador republicano explora as fissuras políticas nacionais em seu caminho para uma possível corrida presidencial em 2024.

A reunião é o mais recente desenvolvimento de uma disputa de alto nível entre DeSantis e Disney sobre as críticas da empresa a uma lei apelidada pelos críticos de “Don't Say Gay”, que proíbe a instrução sobre orientação sexual e identidade de gênero no jardim de infância até a terceira série e aulas consideradas inadequadas para a idade.



Disney



A criação do distrito de Reedy Creek foi fundamental para a decisão da Disney de construir perto de Orlando na década de 1960. Ter um governo separado permite que a empresa forneça serviços de zoneamento, proteção contra incêndio, serviços públicos e infraestrutura em suas terras.



O governador, ao perseguir a Disney, demonstrou disposição de penalizar um dos maiores empregadores e doadores políticos do estado, reforçando o estilo de liderança combativo que o levou ao estrelato político nacional e atrai eleitores conservadores das primárias.



Imigrantes



Espera-se que os legisladores criem um programa para transportar imigrantes que estão no país ilegalmente para outro estado, desde que já tenham sido processados pelo governo federal e se os imigrantes forem de forma voluntária.

DeSantis já havia usado parte de um fundo de US$ 12 milhões, pago pelos contribuintes, para transportar cerca de 50 migrantes sul-americanos do Texas para a ilha turística de Martha's Vineyard, em Massachusetts, trazendo condenação generalizada.



Outra proposta a ser abordada durante a sessão deixaria claro que o promotor estadual tem autoridade para processar fraudes eleitorais em eleições federais e estaduais.

DeSantis, com apoio do estado, criou uma unidade de polícia eleitoral no ano passado para investigar fraudes e outros crimes para satisfazer o que se tornou uma questão importante para os eleitores conservadores após a eleição de 2020. Algumas acusações resultantes de investigações da polícia eleitoral foram retiradas por questões de jurisdição.



Fonte: Associated Press