Aeroporto Internacional de Miami ultrapassa o de Orlando como o mais movimentado da Flórida

Depois de sete anos em segundo lugar, o Aeroporto Internacional de Miami ultrapassou o Orlando International como o mais movimentado da Flórida, refletindo em grande parte o aumento no tráfego internacional que ocorreu nos aeroportos da Flórida, bem como na maioria dos outros dos EUA.

Em 2022, o tráfego de passageiros totalizou 50,6 milhões, enquanto Orlando relatou 50,1 milhões. A última vez que o Miami liderou o Orlando foi em 2016. Antes disso, o Miami sempre esteve à frente.

Foi um ano recorde para o aeroporto, quebrando o recorde de 45,9 milhões de passageiros estabelecido em 2019. A transportadora central também teve um ano recorde em Miami, pois 31,2 milhões de passageiros da American Airlines usaram o aeroporto, superando o recorde anterior de 30,2 milhões.

Durante 2022, o tráfego internacional de Miami cresceu 64%, para 21 milhões, enquanto o tráfego doméstico cresceu 21%, para 29 milhões. Em 2021, Miami foi o aeroporto mais movimentado para tráfego internacional nos EUA, quando teve 13,2 milhões de passageiros internacionais. Parece que o Kennedy de Nova York pode ter recuperado seu lugar como a principal porta de entrada dos EUA: o JFK relatou cerca de 27 milhões de passageiros internacionais em 2022.



No Orlando International, o tráfego internacional aumentou 184%, para 5,5 milhões de passageiros, enquanto o doméstico aumentou 16%, para 44,6 milhões de passageiros. O aumento geral foi de 24%.

O MIA está posicionado de forma única como próximo a destinos de lazer de curta distância no Caribe, bem como o principal centro da América do Sul, que foi um dos setores internacionais que se recuperou mais rapidamente da pandemia.



Durante o ano, o MIA adicionou 15 rotas internacionais, incluindo seis para o Caribe (duas delas para Cuba), cinco para a América do Sul (três para o Brasil, duas para a Colômbia); três para a Europa (Dublin, Paris Orly e Roma) e Vancouver, Canadá.



Além disso, a Spirit AirlinesSAVE -1,5% cresceu em Miami para se tornar a segunda maior companhia aérea do aeroporto.



A American criou seu hub em Miami em 1989 e agora transporta 63% dos passageiros do aeroporto com 330 partidas diárias de pico para mais de 140 destinos. Mais de 80 desses destinos são atendidos exclusivamente pela American.



O aeroporto do condado de Miami-Dade, funcionários do governo e do turismo liderados pela prefeita do condado, Daniella Levine Cava, anunciaram formalmente a contagem do tráfego na tarde de segunda-feira.

“Além de liderar a recuperação econômica bem-sucedida de nossa comunidade após a pandemia, está novamente liderando o caminho para o estado da Flórida”, disse o prefeito em um comunicado preparado.

Miami não apenas ultrapassou Orlando, mas também subiu no ranking dos aeroportos mais movimentados do mundo, ultrapassando o aeroporto Charlotte Douglas International e Orlando.

Atlanta continuou sendo o aeroporto número um do mundo, com 93,7 passageiros em 2022. Dallas/Fort Worth permaneceu em segundo lugar com 73,3 milhões de passageiros em 2022. Los Angeles International teve 65,9 milhões de passageiros, um aumento de 37%, subindo do quinto lugar para o terceiro lugar em 2021. Denver aparentemente caiu para o quarto lugar com 63,6 passageiros até novembro. Em quinto lugar, o Aeroporto Internacional de Dubai deve registrar 64,3 milhões de passageiros em 2022. Em sexto, Chicago O'Hare registrou 62,8 milhões.

Parece que Las Vegas Harry Reid International subiu para o sétimo lugar com um recorde de 52,6 milhões de passageiros em 2022. Isso provavelmente colocaria Miami em oitavo com 50,6 milhões, seguido por Orlando com 50,1 milhões. Charlotte Douglas, que era a sexta em 2021, tinha 48 milhões em 2022, um aumento de cerca de 10%.

Atlanta foi outro aeroporto com crescimento internacional extremamente rápido. O tráfego geral de Atlanta aumentou 24%, para 93.699.630, com o tráfego doméstico crescendo 20%, para 83,7 milhões, e o internacional, 76%, para 10 milhões.

A Delta transportou 75% de todos os passageiros de Atlanta, enquanto a parceira Endeavor Air transportou outros 3%. A segunda maior operadora em Atlanta foi a Southwest com 8%, enquanto a Spirit carregava 3%, a American carregava 2,24% e a United carregava 1,75%.



