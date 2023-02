13 cidades da Flórida são classificadas entre as 200 mais seguras para se viver nos Estados Unidos

Treze cidades da Flórida foram classificadas entre as mais seguras em uma pesquisa sobre segurança entre as 200 maiores cidades em 2022, de acordo com pesquisa recente da SmartAsset.

A segurança é a principal preocupação dos residentes, então a equipe da SmartAsset decidiu descobrir quais cidades nos EUA são as mais seguras.

O site analisou dados de 200 das maiores cidades do país em cinco métricas: crimes violentos, crimes contra a propriedade, taxa de mortalidade veicular, taxa de mortalidade por envenenamento por drogas e a porcentagem da população envolvida em consumo excessivo de álcool. Todas as métricas de crimes são por 100.000 habitantes.



Na Flórida, são elas:

Hialeah: 37ª posição com 201 crimes violentos; 1.681 crimes contra a propriedade; 11,7 mortes veiculares e 11,4 mortes por envenenamento por drogas.

Port St. Lucie: 74ª posição com 131 crimes violentos; 778 crimes contra a propriedade; 14,4 mortes veiculares e 23,6 mortes por envenenamento por drogas.

Pembroke Pines: 86ª posição com 119 crimes violentos; 1.407 crimes contra a propriedade; 12,6 mortes veiculares e 28,3 mortes por envenenamento por drogas.

Tallahassee: 99ª posição com 794 crimes violentos; 2.947 crimes contra a propriedade; 10,2 mortes veiculares e 11,2 mortes por envenenamento por drogas.

Miami: 104ª posição com 593 crimes violentos; 2.860 crimes contra a propriedade; 11,7 mortes veiculares e 11,4 mortes por envenenamento por drogas.

Gainesville: 108ª posição com 749 crimes violentos; 3.103 crimes contra a propriedade; 12,2 mortes veiculares e 11,7 mortes por envenenamento por drogas.

Hollywood: 117ª posição com 344 crimes violentos; 2.085 crimes contra a propriedade; 12,6 mortes veiculares e 28,3 mortes por envenenamento por drogas.

Cape Coral: 118ª posição com 135 crimes violentos; 1.049 crimes contra a propriedade; 14,1 mortes veiculares e 33,1 mortes por intoxicação por drogas.

Tampa: 124ª posição com 562 crimes violentos; 1.564 crimes contra a propriedade; 13,7 mortes veiculares e 23,7 mortes por envenenamento por drogas.

Jacksonville: 178ª posição com 687 crimes violentos; 2.689 crimes contra a propriedade; 15,8 mortes veiculares e 42,3 mortes por envenenamento por drogas.

Fort Lauderdale: 181ª posição com 627 crimes violentos; 4.039 crimes contra a propriedade; 12,6 mortes veiculares e 28,3 mortes por envenenamento por drogas.

São Petersburgo: ocupa a 188ª posição com 693 crimes violentos; 2.546 crimes contra a propriedade; 13,1 mortes veiculares e 40,8 mortes por intoxicação por drogas.

Orlando: ocupa a 198ª posição com 826 crimes violentos; 3.539 crimes contra a propriedade; 14,7 mortes veiculares e 51,2 mortes por envenenamento por drogas.

Estas são as cinco cidades mais seguras do país, de acordo com a SmartAsset:



Frisco, Texas

McKinney, Texas

McAllen, Texas

Santa Clarita, Califórnia

Plano, Texas.



Veja a pesquisa na íntegra, aqui.



Foram analisados dados em cinco métricas

Quase metade de todos os compradores (49%) citou a qualidade de um bairro como o fator número 1 para determinar onde morar, à frente da acessibilidade (37%) e da proximidade com amigos e familiares (37%).

